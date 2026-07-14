FIFA World Cup: कब और कहां देख सकेंगे फ्रांस-स्पेन का पहला सेमीफाइनल? जानिये क्या कहते हैं आंकड़े

FIFA World Cup 2026 First Semifinal: स्पेन और फ्रांस के बीच कुल 38 मैच खेले गए हैं. स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैचों में जीत हासिल की है. 7 मैच ड्रॉ रहे हैं.

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FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप अब आखिरी पड़ाव की ओर है. फ्रांस और स्पेन के बीच टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल बुधवार को डलास स्टेडियम में खेला जाएगा. 1998 और 2018 की विजेता फ्रांस और 2010 की विजेता स्पेन के बीच होने वाले इस रोमांचक सेमीफाइनल पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं. फ्रांस लगातार तीसरी बार फीफा फाइनल में जगह बनाने से बस एक मैच दूर है, लेकिन इसके लिए उसे मौजूदा यूरोपियन चैंपियन और शानदार फॉर्म में चल रही स्पेन की टीम का सामना करना होगा.

फ्रांस का कैसा रहा है सफर?

डिडियर डेसचैम्प्स की टीम ने सेनेगल, इराक और नॉर्वे के खिलाफ लगातार तीन जीत के साथ ग्रुप स्टेज आसानी से पार किया और फिर राउंड ऑफ 32 में स्वीडन को भी आसानी से हरा दिया. इसके बाद ‘लेस ब्लूज’ (फ्रांस की टीम) ने अपने खेल का एक अलग अंदाज दिखाया. उन्होंने राउंड ऑफ 16 में मजबूत पैरागुए को हराया और फिर क्वार्टर-फाइनल में मोरक्को को हराकर शानदार प्रदर्शन किया.

स्पेन की टीम ने किस-किस को दी है शिकस्त?

दूसरी ओर, ग्रुप एच के अपने पहले मैच में काबो वर्डे के साथ चौंकाने वाले गोल-रहित ड्रॉ के बाद, स्पेन ने धीरे-धीरे अपनी लय हासिल की. ​​उन्होंने सऊदी अरब और उरुग्वे को हराकर पहला स्थान हासिल किया और फिर राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया को आसानी से शिकस्त दी. राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर-फाइनल में देर से किए गए गोल अहम रहे. बेंच से आए मिकेल मेरिनो ने पहले पुर्तगाल और फिर बेल्जियम को हराने में मदद की.

दोनों देशों के बीच अब तक हुए कितने मैच?

स्पेन और फ्रांस के बीच कुल 38 मैच खेले गए हैं. स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैचों में जीत हासिल की है.7 मैच ड्रॉ रहे हैं. फ्रांस और स्पेन का मैच भारतीय समयानुसार बुधवार को (भारतीय समयानुसार 12:30 बजे (एएम)) खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे फ्रांस-स्पेन का पहला सेमीफाइनल?

भारत में फ्रांस बनाम स्पेन सेमीफाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जी5 प्लेटफॉर्म और ऐप पर उपलब्ध होगी. इसके लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी. वहीं, लाइव टेलीकास्ट यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी, यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2, और यूनाइट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा.

फ्रांस टीम:

गोलकीपर: माइक मेगनन, रॉबिन रिसर, ब्राइस सांबा

डिफेंडर: लुकास डिग्ने, मालो गुस्टो, लुकास हर्नांडेज, थियो हर्नांडेज, इब्राहिमा कोनाटे, जूल्स कौंडे, मैक्सेंस लैक्रोइक्स, विलियम सलीबा, डेयोट उपामेकानो

मिडफील्डर: एन’गोलो कांटे, मनु कोने, एड्रियन रबियोट, ऑरेलियन टचौमेनी, वॉरेन जैरे-एमरी

फॉरवर्ड: मैग्नेस अक्लिओचे, ब्रैडली बारकोला, रेयान चेर्की, ओस्मान डेम्बेले, डिजायर डू, जीन-फिलिप माटेटा, किलियन एमबीप्पे, माइकल ओलिस, मार्कस थुरम

स्पेन की टीम

गोलकीपर: उनाई साइमन, डेविड राया, जोन गार्सिया

डिफेंडर: पेड्रो पोरो, मार्कोस लोरेंटे, आयमेरिक लापोर्टे, पाउ क्यूबर्सी, मार्क पबिल, एरिक गार्सिया, मार्क कुकुरेला, एलेजांद्रो ग्रिमाल्डो

मिडफील्डर: रोड्रिगो हर्नांडेज, मार्टिन जुबिमेंडी, पेड्रि गोंजालेज, फैबियन रुइज, मिकेल मेरिनो, पाब्लो पेज ‘गावी’, एलेक्स बेना

फॉरवर्ड: मिकेल ओयारजाबल, लैमिन यामल, फेरान टोरेस, बोरजा इग्लेसियस, दानी ओल्मो, विक्टर मुनोज, निको विलियम्स, येरेमी पिन

(इनपुट: IANS)