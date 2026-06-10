FIFA World Cup: 96 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा, ऑस्ट्रेलिया का गोलकीपर रचेगा अनूठा कीर्तिमान

फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक इतना लंबा कोई खिलाड़ी नहीं खेला है. इस बार ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में 6 फीट 9.5 इंच लबे फ्लोरियन विगले को टीम में जगह दी है. वह टीम के लिए गोलपोस्ट संभालते दिखाई देंगे.

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ऑस्ट्रेलिया के युवा गोलकीपर, FIFA वर्ल्ड कप में उतरते ही रचेंगे इतिहास @Instagram

फीफा वर्ल्ड के ग्रुप J में शामिल ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में 16 जून को अपने अभियान की शुरुआत करेगी. वह जॉर्डन के खिलाफ कैलिफ में मैदान पर उतरेगी तो उसके गोलकीपर फ्लोरियन विगले इस टूर्नामेंट का एक नायाब रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. फ्लोरियन की लंबाई अब तक फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल चुके खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा है. इससे पहले कभी भी इस टूर्नामेंट के 96 साल लंब इतिहास में कभी भी कोई इतने लंबे कद का खिलाड़ी नहीं खेला है. फ्लोरियन विगले का कद 6 फीट 9.5 इंच (2.05 मीटर) है. यह टूर्नामेंट का एक नायाब और खास रिकॉर्ड है.

विगेले चेक फर्स्ट डिविजन में विक्टोरिया प्लजेन के लिए क्लब फुटबॉल खेलते हैं. फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले सबसे लंबे खिलाड़ी का रिकॉर्ड डच गोलकीपर एंड्रीस नोपर्ट 6 फीट 6.6 इंच (2.03 मीटर) के नाम है, जो कतर वर्ल्ड कप तक वर्ल्ड कप टीम में सबसे लंबे खिलाड़ी थे. इस लिस्ट में इंग्लैंड के पीटर क्राउच (2.01 मीटर) और स्वीडन के ज्लाटन इब्राहिमोविच (1.95 मीटर) जैसे खिलाड़ियों का नाम भी शामिल है.

विगेले ने मार्च में घाना के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में ही एकमात्र इंटरनेशनल मैच खेला है. वह ऑस्ट्रियाई टीम में अलेक्जेंडर श्लागर और पैट्रिक पेंट्ज के बाद तीसरे नंबर के गोलकीपर हैं. 48 टीमों वाले इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रिया को ‘ग्रुप J’ में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना, अल्जीरिया और जॉर्डन के साथ रखा गया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026, पुरुषों की 4 साल में होने वाली इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का 23वां संस्करण है, जो 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक खेला जाएगा. इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से 3 देशों के 16 शहर करेंगे. इनमें 11 अमेरिका के शहर, 3 मैक्सिको के और कनाडा के 2 शहर शामिल हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमों का नया फॉर्मेट आने से ग्रुप स्टेज पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक हो गया है. 12 ग्रुप, 72 ग्रुप-स्टेज मैच और तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 टीमों के आगे बढ़ने का मतलब है कि हर ग्रुप में संभावित उलटफेर होंगे.

पिछले वर्ल्ड कप के उलट, 48 टीमों वाले इस बड़े फॉर्मेट का मतलब है कि ग्रुप-स्टेज के हर नतीजे का खास महत्व होगा. धीमी शुरुआत या किसी एक मैच में खराब नतीजे से अगले मैच से पहले तुरंत दबाव बढ़ सकता है. कई खिताब के दावेदारों के लिए चुनौती सिर्फ यह नहीं है कि वे किसके खिलाफ खेल रहे हैं, बल्कि यह भी है कि वे इसके बाद किसके खिलाफ खेलेंगे.

(एजेंसी: आईएएनएस)