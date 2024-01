FIH Olympic Qualifiers 2024: भारतीय महिला हॉकी टीम अमेरिका से 0-1 से हारी

रांची: भारतीय महिला हॉकी टीम को यहां झारखंड स्थित रांची के मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में शनिवार से शुरू हुए एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर 2024 (FIH Hockey Olympic Qualifiers 2024) के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। मैच का एकमात्र गोल अमेरिका के लिए अबीगैल टैमर (16वें मिनट) ने किया.

दोनों टीमों ने मुकाबले की शुरुआत तेज-तर्रार और आक्रामक अंदाज में की. भारत ने जहां घरेलू दर्शकों के सामने सर्कल में कुछ शुरुआती आक्रमण किए और गेंद को अपने कब्जे में रखा. वहीं अमेरिका ने तेज शुरुआत के बाद मुकाबले में अपनी पकड़ बना ली. अमेरिका ने इसके बाद पहले क्वार्टर में ही अपने कप्तान की मदद से मैच का पहला गोल दाग दिया, लेकिन अमेरिकी खिलाड़ी एलिजाबेथ एगर द्वारा बाधा डालने के कारण को गोल को खारिज कर दिया गया और इससे भारत को बहुत बड़ी राहत मिली.

दोनों टीमों के बीच पहला क्वार्टर गोलरहित रहा. हालांकि, दूसरे क्वार्टर के शुरू होने के एक मिनट बाद ही अमेरिका ने पहले गोल की निराशा से उबरते हुए 1-0 की बढ़त हासिल कर ली और भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। अमेरिका के लिए यह गोल अबीगैल टैमर ने 16वें मिनट में किया। टैमर का शॉट भारत की अनुभवी गोलकीपर सविता के पास पहुंचा। हालांकि भारतीय कप्तान का पैड गेंद पर जरूर लगा, लेकिन वह उसे अपने पैड के बीच से गोल में घुसने से नहीं रोक सकीं।

दूसरे क्वार्टर में भारत के वापसी करने का मौका था, जब उन्हें पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका के प्रयासों के बाद उन्हें दो और रीटेक मिले, लेकिन अमेरिका द्वारा इसे विफल कर दिया गया। इसके बाद भी भारत ने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और दूसरे क्वार्टर के बचे हुए मिनटों में बढ़त बना ली। पहले क्वार्टर से कुछ मिनट पहले भारत को बढ़त लेने का मौका मिला, जब उदिता ने नेहा के साथ मिलकर अच्छा मौका बनाया। लेकिन अमेरिकी गोलकीपर केल्सी बिंग ने उदिता के प्रयास को नाकाम कर दिया.

A 💔 in Ranchi in our first game of #FIHHockeyQualifiers, Ranchi 2024.

We will comeback stronger tomorrow against New Zealand.

Full Time:

India 🇮🇳 0 : USA 🇺🇸 1

Goal Scorer:

16′ Tamer Abigail #FIHOlympicQualifiers #HockeyIndia #IndiaKaGame #EnRouteToParis @CMO_Odisha… pic.twitter.com/RXfWiwzQc9

— Hockey India (@TheHockeyIndia) January 13, 2024