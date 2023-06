FIH Pro League: भारत ने शूटआउट में ब्रिटेन को 4-2 से किया शूट, बोनस अंक भी हासिल किया

FIH Pro League India vs Great Britain: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन पर दूसरे चरण के एफआईएच प्रो लीग (FIH Pro League) मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट से 4-2 की जीत से एक बोनस अंक हासिल किया. दोनों टीमें नियमित समय में 4-4 से बराबरी पर थीं. भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह (सातवें मिनट), मंदीप सिंह (19वें मिनट), सुखजीत सिंह (28वें मिनट) और अभिषेक (50वें मिनट) ने गोल दागे.

घरेलू टीम के लिए सैम वार्ड स्टार रहे जिन्होंने सभी चारों गोल किये। उन्होंने आठवें, 40वें, 47वें और 53वें मिनट में गोल दागे. इस जीत से भारत को एक बोनस अंक मिला लेकिन टीम अब भी तालिका में ब्रिटेन से नीचे दूसरे स्थान पर बनी हुई है.भारत के 12 मैचों में 24 अंक हैं. ब्रिटेन 11 मैचों में 26 अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर है.

भारतीय टीम इससे पहले यहां पहले चरण के मुकाबले में ब्रिटेन से 2-4 से हार गयी थी लेकिन फिर उसने बेल्जियम को 5-1 से पराजित किया. भारतीय टीम अब एफआईएच प्रो लीग अभियान के यूरोप चरण में सात जून को मेजबान नीदरलैंड से खेलने के लिए एंधोवेन की यात्रा करेगी.

ब्रिटेन ने तेज शुरुआत की और तीसरे ही मिनट में फिल रोपर ने गोल में पहला शॉट लगाया लेकिन भारतीय गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने इसका अच्छा बचाव किया. तीन मिनट बाद ब्रिटेन ने लगातार पेनल्टी कॉर्नर हासिल किये और पाठक फिर दोनों प्रयासों को विफल करने में सफल रहे. एक मिनट बाद मंदीप ने भारत के लिए पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया और कप्तान हरमनप्रीत की ड्रैगफ्लिक ने ब्रिटेन के गोलकीपर डेविड एम्स को चौंकाते हुए 1-0 से बढ़त दिलाई.

हालांकि भारतीय टीम की खुशी जल्द ही समाप्त हो गयी जब वार्ड ने अगले ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया. पहले क्वार्टर के अंत में ब्रिटेन को एक और कॉर्नर मिला लेकिन निकोलस बांडुराक का प्रयास सफल नहीं रहा.

दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने तेजी से खेलना जारी रखा. हार्दिक सिंह के शानदार प्रयास पर मंदीप ने गोल कर भारत को 2-1 से आगे कर दिया. पहले हाफ के खत्म होने से तीन मिनट पहले ब्रिटेन ने गोल करने का एक और मौका बनाया लेकिन पाठक ने फिर इसे रोक दिया. पहले हाफ के दो मिनट बाद सुखजीत ने गोल कर स्कोर 3-1 कर दिया.

दोनों टीमें फिर 40वें मिनट तक कोई मौका नहीं बना सकी और भारत ने एक और पेनल्टी कॉर्नर गंवा दिया। वार्ड ने ताकतवर फ्लिक से गोल दागकर स्कोर का अंतर कम किया. भारत ने काफी ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर गंवाये लेकिन ब्रिटेन की टीम मौकों को नहीं भुना सकी.