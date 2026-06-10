FIFA: आखिरकार ईरान को मिल गई अमेरिका में घुसने की इजाजत, टूर्नामेंट से ऐन पहले फैसला

ईरान को फीफा वर्ल्ड कप के अपने सभी तीनों मैच अमेरिका में खेलने हैं और वह इन दिनों मैक्सिको में ट्रेनिंग कर रही है. इस टीम को अभी तक अमेरिका आने की इजाजत नहीं थी.

Written by: Arun Kumar
Published: June 10, 2026, 10:12 AM IST
Iran Football Team
FIFA 2026 वर्ल्ड कप की तैयारी करते ईरान फुटबॉल टीम X.com

अमेरिका और ईरान के बीच इन दिनों टकराव चरम पर है और अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर उस पर हमला भी बोला था. फिलहाल दोनों पक्ष सीजफायर पर राजी हो गए हैं लेकिन बीच-बीच में वे एक-दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं. ऐसे में अमेरिका में आयोजित हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप (FIFA World Cup) में ईरान की टीम भी भाग ले रही है. उसे इस टूर्नामेंट में ग्रुप G में रखा गया है, जहां उसके साथ न्यूजीलैंड, बेल्जियम और इजिप्ट के खिलाफ ग्रुप मैच खेलने हैं. उसके तीनों मैच अमेरिका में खेले जाने हैं और अब तक इस टीम को यहां आने का वीजा नहीं मिला था. आखिरकार टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ईरानी टीम को अमेरिका आने की इजाजत मिल गई है.

ईरान को यहां खेलने की इजाजत तो मिल गई है लेकिन वह अपने ग्रुप स्टेज के लिए पूरा टाइम अमेरिका में नहीं बिता पाएगा. उसे मैच से एक दिन पहले यहां आने की इजाजत होगी और मैच के बाद अमेरिकी सीमाओं से बाहर जाना होगा. मंगलवार को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने इसकी पुष्टि की है. इससे पहले कहा जा रहा था कि ईरानी टीम को मैच के दिन ही अमेरिका में आना-जाना करना होगा.

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यह सफाई उन खबरों के बाद दी गई है, जिनमें मेक्सिको में ईरान के राजदूत अबोलफजल पसंदीदेह के हवाले से कहा गया था कि टीम को मैच वाले दिन ही अमेरिका में आना और जाना होगा. इससे यात्रा और टीम के प्रदर्शन पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता पैदा हो गई थी.

DHS के प्रवक्ता ने कहा, ‘ऐसा नहीं है कि ईरान को मैच वाले दिन ही आने के लिए मजबूर किया जाएगा. ये बातें गलत हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उदारता की वजह से, ईरानी टीम अपने मुकाबलों से एक दिन पहले आ सकेगी.’

फिलहाल ईरान की टीम मेक्सिको के तिजुआना में ट्रेनिंग कर रही है. कई हफ्तों की अनिश्चितता के बाद, प्रतियोगिता शुरू होने से 10 दिन पहले शुक्रवार को अमेरिकी अधिकारियों ने ईरानी टीम के सभी सदस्यों को वीजा दे दिया.

हालांकि, ईरानी प्रतिनिधिमंडल के कई अधिकारियों को एंट्री नहीं मिली, जिन्हें उनकी फुटबॉल फेडरेशन ने मुख्य मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव सदस्य बताया था. मेक्सिको में ईरानी दूतावास के अनुसार, जिन लोगों को एंट्री नहीं मिली, उनमें टीम मैनेजर, दो टीम एनालिस्ट, मीडिया डायरेक्टर और विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधि शामिल हैं.

ईरान अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 15 जून को लॉस एंजिल्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगा. इसके बाद 21 जून को लॉस एंजिल्स में ही वह बेल्जियम के साथ भिड़ेगा. 26 जून को यह टीम सिएटल में मिस्र के खिलाफ खेलेगी.

शुरुआत में ईरान का ट्रेनिंग कैंप एरिजोना में होना था, लेकिन उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि फरवरी में अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान के खिलाफ युद्ध की घोषणा के बाद वहां रहना सुरक्षित नहीं था. राष्ट्रपति ट्रंप ने मार्च में घोषणा की थी कि टूर्नामेंट में ईरान का स्वागत किया जाएगा, लेकिन यह भी कहा था कि मैचों के बीच खिलाड़ियों का अमेरिका में रुकना सही नहीं होगा.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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