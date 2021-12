पूर्व भारतीय दिग्गज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने बतौर मेंटोर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) की नई लखनऊ फ्रेंचाइजी से जुड़ते ही टीम को खिताब जिताने की इच्छा जाहिर की है। अपनी कप्तानी के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को दो आईपीएल (IPL) ट्रॉफी जिता चुके गंभीर ने कहा कि उनके अंदर अब भी जीतने की आग जलती है।Also Read - IND vs SA: 'विवाद' के बीच BCCI ले चुका बड़ा फैसला, टेस्ट सीरीज में KL Rahul होंगे उप कप्तान

गंभीर ने ट्विटर के जरिए लखनऊ फ्रेंचाइजी के मेंटोर पद पर नियुक्त होने की बात की पुष्टि की। उन्होंने लिखा, "फिर से प्रतियोगिता में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे लखनऊ आईपीएल टीम में शामिल करने के लिए डॉ. गोयनका का धन्यवाद।"

It’s a privilege to be in the contest again. Thanks Dr.Goenka for incl me in #LucknowIPLTeam as its mentor.The fire to win still burns bright inside me, the desire to leave a winner’s legacy still kicks me. I won’t be contesting for a dressing room but for the spirit & soul of UP

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) December 18, 2021