Italy Issues Arrest Warrant Against Brazil Football Player Robinho After Gang Rape Conviction: ब्राजील की फुटबॉल टीम के पूर्व स्ट्राइकर रोबिनियो (Robinho) को इटली की अदालत ने गैंग रेप में दोषी करार दिया है और उसके खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वॉरेंट जारी हुआ है. ब्राजील का यह खिलाड़ी यूरोप के कई नामी फुटबॉल क्लब में खेल चुका है. उसने मैनचेस्ट सिटी, एसी मिलान जैसे क्लबों के लिए भी अपना खेल दिखाया है. इटली के न्याय मंत्रालय (Justice Ministry) ने बुधवार को जानकारी दी कि उसे गैंग रेप में दोषी करार दिया है और वैश्विक एजेंसी इंटरपोल को उसे अरेस्ट करने को कहा है.Also Read - Brazil footballer Robinho given 9 year jail term for rape | ब्राजीली स्ट्राइकर रोबिन्हो को बलात्कार के आरोप में नौ साल की जेल

इटली की जस्टिस मिनिस्ट्री ने इंटरपोल से कहा है कि वह रोबिनियो को अरेस्ट कर उसे सौंप दे. इटली ने इंटरपोल से इसलिए मदद मांगी है क्योंकि ब्राजील ने इस खिलाड़ी को दोषी करार नहीं दिया है, जिसका मतलब है कि वह ब्राजील में गिरफ्तार नहीं होगा, रोबिनियो अब तभी गिरफ्तार हो सकेगा, जब वह विदेशी यात्रा पर होगा.

38 वर्षीय यह फुटबॉलर मौजूदा समय में ब्राजील में रह रहा है और उसने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है. इस फुटबॉलर को साल 2017 में मिलान की एक कोर्ट ने रोबिनियो समेत ब्राजील के 5 लोगों को एक महिला के साथ गैंग रेप में दोषी पाया था. अपील कोर्ट ने साल 2020 में इन 6 लोगों को दोषी करार दिया, जिसे इटली के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मान्यता दी है.

रोबिनियो समेत इन 6 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने एक डिस्कोथक्यू (Discotheque) में महिला के साथ अल्कोहल लेने के बाद गैंग रेप किया था. रोबिनियो ने ब्राजील की ओर से 100 इंटरनेशल मैच खेले हैं, जबकि वह रियाल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी और एसी मिलान के लिए भी खेल चुका है.