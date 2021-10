Frustrated Cristiano Ronaldo Kicks Curtis Jones despite referee whistle: मैनचेस्‍टर यूनाइटेड और लीवरपूल के बीच संडे को खेले गए प्रीमियर लीग फुटबॉल मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्‍डो विरोधी टीम के खिलाड़ी को लात मार दी. रॉनाल्‍डो ने पहले हॉफ के ब्रेक के दौरान यह विवाद सामने आया. लीवरपूल की टीम आधा मैच होने तक 3-0 से आगे थी. इस घटना के बाद दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए.Also Read - Income Tax: वेतन, भत्ते, पीएफ, बकाया, छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी - क्या कर योग्य है और क्या नहीं, जानें-क्या कहता है IT विभाग?

विरोधी टीम के खिलाड़ी ने रोनाल्‍डो को धक्‍का मारा. मैनचेस्‍टर के एक खिलाड़ी ने इसके बाद रोनाल्‍डो का बचाव करते हुए लीवरपूल के खिलाड़ी को धक्‍का मारा. इसके बाद दोनों टीमों के बीच काफी विवाद बढ़ गया. मैच रेफरी ने बीच-बचाव कर मामले को शांत किया. खासबात ये है कि रोनाल्‍डो की इस हरकत के बाद उन्‍हें रेड कार्ड तक नहीं दिया गया. उन्‍हें केवल पीला कार्ड दिखाकर ही छोड़ दिया गया.

Ronaldo not getting a red card for this shows double standard still exist in the game

If Mane kick Ronaldo or Maguire like that, it will definitely be a RED Card pic.twitter.com/lrVd3hJJpV

