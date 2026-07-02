FIFA World Cup: डीआर कांगो के कोच देसाब्रे पर टूटा दुखों का पहाड़, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली पिता के निधन की खबर

FIFA WC 2026: प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें अपने पिता के निधन की खबर मिली, जिसके बाद माहौल बेहद भावुक हो गया और प्रेस कॉफ्रेंस तुरंत समाप्त कर दी गई.

Written by: Nandan Singh
Updated: July 2, 2026, 2:43 PM IST
DR Congo Coach
कांगो डीआर के कोच सेबेस्टियन के पिता का निधन. (Photo/IANS)
  • कांगो डीआर के कोच को लगा दोहरा झटका
  • अचानक मिली पिता के निधन क खबर
  • खबर मिलते ही हो गए भावुक
  • रोकना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस

Football World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड के हाथों मिली हार के कुछ ही घंटों बाद, कांगो डीआर के हेड कोच सेबेस्टियन देसाब्रे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मैच खत्म होने के बाद, पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें अपने पिता के निधन की दुखद खबर मिली. यह समाचार सुनते ही वह भावुक हो गए, माहौल गमगीन हो गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को तुरंत बीच में ही समाप्त करना पड़ा. यह पल खिलाड़ियों और मौजूद पत्रकारों के लिए भी बेहद भावुक करने वाला था.

कोच पर टूटा दुखों का पहाड़

मैच के बाद जब कोच देसाब्रे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तभी एक अधिकारी ने फ्रेंच भाषा में उनके पिता के निधन की सूचना दी. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल पूरी तरह बदल गया. अधिकारी ने संवेदना व्यक्त करते हुए घोषणा की कि बातचीत समाप्त की जा रही है. शुरुआत में कोच को खबर पर यकीन नहीं हुआ. कुछ क्षणों के बाद उन्होंने धीरे से धन्यवाद कहा और तुरंत उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले गए.

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डीआर कांगो का शानदार खेल

नॉकआउट मुकाबले में डीआर कांगो ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी और शुरुआत में बेहतरीन खेल दिखाया. मैच के सातवें मिनट में ब्रायन सिपेंगा ने अपना पहला इंटरनेशनल गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. हालांकि, इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने पहले बराबरी का गोल किया और फिर दूसरा और निर्णायक गोल कर अपनी टीम को 2-1 से जीत दिला दी. इस हार के साथ कांगो का ऐतिहासिक सफर राउंड ऑफ 32 में समाप्त हो गया.

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नॉकआउट चरण तक सफर

कांगो डीआर ने इस टूर्नामेंट में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. टीम ने अपने पहले फीफा वर्ल्ड कप में नॉकआउट चरण तक पहुंचकर इतिहास रचा. इससे पहले उन्होंने ग्रुप चरण में शानदार खेल दिखाते हुए उज्बेकिस्तान को हराते हुए नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बनाई थी. 1974 के बाद डीआर कांगो ने यह पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया था. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में डीआर कांगो ने अपने खेल से हर किसी को खासा प्रभावित किया.

कोच देसाब्रे को टीम पर फक्र

हार के बाद कोच देसाब्रे ने कहा कि टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन अनुभव की कमी साफ तौर पर दिखी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने पूरी मेहनत की लेकिन आखिरी क्षणों में कुछ मौके गंवाना भारी पड़ा. उन्होंने कहा, “हम निराश हैं क्योंकि हमें भरोसा था कि हम आगे जा सकते हैं. हमने अच्छा खेला लेकिन दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक ने मौके का फायदा उठाया. हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है.” देसाब्रे ने आगे कहा कि डीआर कांगो में फुटबॉल लगातार सुधार की ओर है और यह टीम के लिए सीखने का अनुभव है. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी इस स्तर के मैच खेलकर और बेहतर बनेंगे और भविष्य में मजबूत वापसी करेंगे. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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