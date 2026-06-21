स्पेस स्टेशन में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप का खुमार, फीफा की 'ट्रिओंडा' बॉल से खेल रहे अंतरिक्ष यात्री | देखिए

फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल मैच बॉल 'ट्रिओंडा' को नासा ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजकर ऐसा प्रयोग किया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.

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स्पेस में खेला गया फुटबॉल. (Photo/NASA)

अंतरिक्ष में भी फुटबॉल का क्रेज

ट्रिओंडा बॉल से अनोखा प्रयोग

अंतरिक्ष यात्रियों ने खेला फुटबॉल

गजब वीडियो आया सामने

FIFA World Cup Viral Video: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की आधिकारिक मैच बॉल ट्रिओंडा अब धरती से बाहर अंतरिक्ष तक पहुंच गई है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस गेंद को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजकर एक खास प्रयोग किया. वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने यह जानने की कोशिश की कि गुरुत्वाकर्षण न होने की स्थिति में फुटबॉल कैसे व्यवहार करती है. इससे जुड़ा एक वीडियो भी नासा ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. इसमें दिख रहा है अंतरिक्ष यात्री ट्रिओंडा गेंद फुटबॉल खेलते दिख रहे हैं. इस प्रयोग का मकसद गेंद के संतुलन, उसके केंद्र बिंदु और उसकी गति को बेहतर तरीके से समझना था. नासा का मानना है कि इस तरह के अध्ययन से खेल तकनीक को और बेहतर बनाया जा सकता है और खिलाड़ियों को मैदान पर अधिक सटीक प्रदर्शन में मदद मिल सकती है.

स्पेस पहुंची ट्रिओंडा बॉल

ट्रिओंडा को खेल सामान बनाने वाली कंपनी एडिडास ने तैयार किया है. फीफा के अनुसार, इसका नाम स्पेनिश भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ ‘तीन लहरें’ होता है. यह नाम इसलिए चुना गया क्योंकि 2026 का वर्ल्ड कप पहली बार तीन देशों कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है. गेंद में लाल, हरा और नीला रंग इस्तेमाल किया गया है, जो इन तीनों देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसकी बनावट भी खास है, जिसमें चार पैनल मिलकर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं. गेंद में गहरे सीम और उभरी हुई सतह दी गई है, जिससे बारिश या गीले मौसम में भी खिलाड़ियों को बेहतर पकड़ मिलती है और गेंद की उड़ान अधिक स्थिर रहती है.

यहां देखिए गजब का वीडियो:

The official FIFA World Cup ball went to space! We’re working to inspire the next generation by showing how space exploration inspires innovation in sports science — and everyday life. Learn more: https://t.co/CWbI8MFDtp pic.twitter.com/ebJtkpD5uM — NASA (@NASA) June 20, 2026

ट्रिओंडा बॉल की खासियत

इस गेंद की सबसे बड़ी खासियत इसमें लगी आधुनिक सेंसर तकनीक है. ट्रिओंडा में 500Hz मोशन सेंसर चिप लगाई गई है, जो गेंद की हर गतिविधि का डेटा रियल टाइम में VAR (वीडियो असिस्टेंट रेफरी) सिस्टम तक पहुंचाती है. इससे ऑफसाइड जैसे फैसलों को ज्यादा सटीक बनाने में मदद मिलती है. नासा का कहना है कि अंतरिक्ष में किए गए इस प्रयोग से यह समझने में भी मदद मिलेगी कि ऐसी तकनीकें गेंद के प्रदर्शन को किस तरह प्रभावित करती हैं. खेल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान का यह अनोखा मेल दिखाता है कि भविष्य में तकनीक खेलों को और अधिक आधुनिक और निष्पक्ष बना सकती है.