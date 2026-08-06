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फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर गिरी बिजली, 24 वर्षीय खिलाड़ी की मौत- कैमरे में कैद हुई दर्दनाक घटना

थाईलैंड में एक स्थानीय फुटबॉल मैच के दौरान बारिश आ रही थी. मेजबानों ने बिजली कड़कने के दौरान भी मैच जारी रखा और इस दौरान एक खिलाड़ी के ऊपर ही बिजली गिर गई.

Written by: Arun Kumar
Published: August 6, 2026, 2:03 PM IST
Lighting in Thailand
तस्वीर- X वीडियो से ग्रैब

आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं आपने अकसर सुनी होंगी. इस बार बिजली गिरने से एक फुटबॉलर की मौत हो गई. यह घटना मंगलवार को थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में घटी, जहां एक लोकल मैच में 24 वर्षीय फुटबॉलर सोफवान अवाइ (Sofwan Awae) की मौत हो गई. इस मैच की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी और जैसे ही अचानक आकाशीय बिजली मैदान की ओर आई तो सोफवान इसकी जद में आ गए. बिजली गिरते वह मैदान पर औंधे मुंह गिर गए, जबकि एक-दो खिलाड़ी बिजली के झटके से कुछ दूर होकर गिरे. हालांकि वे खुशकिस्मत थे कि उनकी जान पर नहीं आई लेकिन सोफवान की मौके पर ही मौत हो गई.

सोफवान को अचेत होता देख टीम के साथी खिलाड़ी तुरंत ही उनकी मदद के लिए पहुंचे और उन्होंने उसे CPR (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) देने की कोशिश की. मेडिकल स्टाफ भी तुरंत मदद के लिए आया लेकिन बिजली का झटका इतना जोरदार था कि उन्हें बचाया नहीं जा सका.

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इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक, यह घटना गोलोक FA कप टूर्नामेंट के मैच में घटी. यह यहां का स्थानीय टूर्नामेंट हैं, जिसमें थाईलैंड और मलेशिया की शौकिया तौर पर फुटबॉल खेलने वाली टीमें हिस्सा लेती हैं. यह मैच सैमकोल्ट्स (SAMCOLTS) और आबू नोंग सीरीन के बीच खेला जा रहा था. सोफवान सैमकोल्ट्स की टीम का हिस्सा थे.

सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रही है. लोग इस दर्दनाक घटना को देखकर निराश हो रहे हैं और शोक जता रहे हैं. बता दें आमतौर पर बिजली गिरने की अनुमान के वक्त लोगों को खुले आसमान के नीचे जाने से मना किया जाता है. अकसर संबंधित एजेंसियां ऐसी चेतावनियां भी जारी करती हैं.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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