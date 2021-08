ऑस्ट्रेलिया के जाने-माने पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट (Shaun Tait) अफगानिस्तान के नए बॉलिंग कोच नियुक्त (Shaun Tait Appointed Afghanistan Bowling Coach) किए गए हैं. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने सोमवार को इसकी घोषणा की और तत्काल प्रभाव से वह इस पद पर नियुक्त हो गए हैं.Also Read - दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई पेसर शॉन टेट की इंडियन वाइफ हैं गजब की हॉट, पेशे से हैं कैलेंडर गर्ल और मॉडल

अफगानिस्तान की टीम एगले महीने श्रीलंका के हंबनटोटा में पाकिस्तान (Afghanistan vs Pakistan ODI Series in Sri Lanka) के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी. इस सीरीज से पहले शॉन टेट की नियुक्ति अफगानिस्तान के युवा तेज गेंदबाजों के लिए अहम मानी जा रही है. हालांकि टैट भले ही इंटरनेशनल लेवल पर भले ही क्रिकेट खेलने का अच्छा खासा अनुभव हो लेकिन कोच के रूप में इंटरनेशनल स्तर पर यह उनका पहला प्रोजेक्ट है. Also Read - Icc World Cup 2019: मैच तो नहीं, लेकिन दिल जीतकर लौटी टीम अफगानिस्तान

38 वर्षीय शॉन टैट ने 2004 से 2016 तक ऑस्ट्रेलिया का तीनों प्रारूपों में प्रतिनिधित्व किया है. टैट जो ‘द वाइल्ड थिंग’ के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हें दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में एक माना जाता है. उन्होंने 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.1 किमी प्रति घंटे की तेजी से गेंद फेंकी थी, जो वनडे की दूसरी सबसे तेज गेंद थी. Also Read - हैदराबाद का एक और खिलाड़ी हुआ चोटिल, अब यह तेज गेंदबाज हुआ IPL से बाहर

टैट ने 3टेस्ट, 35 वनडे और 21 टी20 मुकाबलों में क्रमश: 5, 62 और 28 विकेट लिए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2007 में विश्व कप दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने 11 मैचों में 23 विकेट लिए थे. कोहनी में चोट के कारण 2017 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कोचिंग में हाथ आजमाया है. वह बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स के गेंदबाजी कोच रह चुके हैं.

इंटनेशनल क्रिकेट से संंन्यास लेने के बाद ही टैट ने कोचिंग की ओर अपना रुख किया था. वह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Austarlia) से लेवल 2 की मान्यता प्राप्त कोच हैं.

(इनपुट: एजेंसी)