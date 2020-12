Chennai Super Kings Cricketer Yo Mahesh Announces Retirement from all forms of Cricket: भारत के ऑलराउंडर यो महेश (Yo Mahesh) ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है. 33 वर्षीय महेश इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) में दिल्ली डेयरडेविल्स (Now Delhi Capitals) और चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से खेल चुके हैं. महेश ने आईपीएल के पहले एडिएशन (IPL 2008) में दिल्ली की ओर से खेलते हुए कुल 16 विकेट चटकाए थे. Also Read - Syed Mushtaq Ali T20 tournament: तमिलनाडु की टीम से आर अश्विन, वाशिंगटन सुंदर और टी नटराजन बाहर, जानिए वजह

इसके बाद महेश का अगले तीन आईपीएल सीजन में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा और वह संघर्ष करते हुए नजर आए. इस दौरान उन्होंने 7 मैचों में महज 5 विकेट ही निकाले. बंगाल के खिलाफ साल 2006 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने वाले इस ऑलराउंडर ने 50 फर्स्ट क्लास मैचों में 26 की औसत से कुल 1119 रन बनाए जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 103 रन रहा.



बीसीसीआई (BCCI) का जताया आभार

महेश ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, ‘मैं बीसीसीआई का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे अंडर-19 और इंडिया-ए स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया. यह मेरे लिए सम्मान की बात रही है. मैं पूरे गर्व के साथ इसे अपने करियर का सबसे अच्छा समय कहता हूं. दो आईपीएल टीमों- चेन्नई और दिल्ली का भी मेरे पर विश्वास दिखाने और मुझे महान खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का मौका देने के लिए शुक्रिया. आखिरी के पांच साल मैं चोटों से परेशान रहा लेकिन मैं इंडिया सीमेंट्स का साथ देने के लिए भी शुक्रिया कहना चाहता हूं. मैं अपने राज्य तमिलनाडु क्रिकेट संघ का धन्यवाद कहना चाहता हूं जिसने मुझे 14 साल की उम्र से निखारा.’

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 108 विकेट चटकाए

यो महेश ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट (First Class Cricket) में अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी से कुल 108 विकेट निकाले जिसमें उनका पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 47 रन देकर 6 विकेट वहीं मैच में 145 रन खर्च कर 9 विकेट रहा. लिस्ट ए के 65 मैचों में महेश ने 326 रन बनाने के साथ साथ 93 विकेट भी चटकाए. महेश ने अपने करियर में 46 टी20 मैच खेले जिसमें 52 विकेट निकाले.