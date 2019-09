क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर मंगलवार को 20 साल के हो गए हैं. मुंबई में जन्मे अर्जुन बचपन से ही अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय क्रिकेट में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे. अर्जुन ने 22 जनवरी 2010 को पुणे में अंडर 13 टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेला था. उसके बाद धीरे-धीरे समय के अनुसार वे कई क्लब की तरफ से भी खेलने लगें. साल 2014 में उन्हें बीसीसीआई टूर्नामेंट अंडर 14 मैच में पश्चिमी जोन लीग मैच मुंबई में खेलने के लिए चुना गया था. अपनी बढ़ती उम्र के साथ अर्जुन ने चुनौतियों का सामना भी खूब जम कर किया है.

अर्जुन के जन्मदिन के मौके पर पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली ने ट्विटर पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए उनके सफर को याद किया. कांबली ने अर्जुन के साथ वाली अपनी तस्वीरें साझा करते करते हुए लिखा, “हैपी बर्थडे अर्जुन. दुआ करता हूं कि आपका क्रिकेटिंग करियर आपकी लंबाई की दर के हिसाब से ही लगातार बढ़ता रहे.’

Happy Birthday Arjun.

Wish your cricketing 🏏 career keeps growing at the rate of your height!😃 pic.twitter.com/BK1jDnOYBv

— VINOD KAMBLI (@vinodkambli349) September 24, 2019