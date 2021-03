भारत दौरे के बीच मेजबान इंग्लैंड टीम को गहरी क्षति पहुंची है. मेहमान टीम ने अपने पूर्व तेज गेंदबाज जोए बेंजामिन (Joey Benjamin) को खो दिया है. इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जोए बेंजामिन का दिल का दौरा पड़ने से 60 साल की उम्र में निधन हो गया. Also Read - IND vs ENG, T20I Series, Live Streaming: कब खेले जाएंगे भारत-इंग्लैंड के बीच टी20 मैच, कहां देख सकेंगे लाइव प्रसारण?

जोए बेंजामिन ने इंग्लैंड के लिए एक टेस्ट और दो वनडे मैच खेले थे. वह अपने करियर में 3 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के अलावा 126 प्रथम श्रेणी, जबकि 168 लिस्ट-ए मैच खेल चुके थे, जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 565 शिकार किए. वह काउंटी क्रिकेट में सरे और वार्विकशायर की ओर से खेल चुके थे.

Surrey County Cricket Club is mourning the loss of Joey Benjamin, who died on Monday 8th March following a heart attack, aged 60. Also Read - India vs England: चेतेश्वर पुजारा ने कहा- नहीं पता कि मोटेरा कि पिच पर कैसा बर्ताव करेगी पिंक बॉल

The Club flag on top of the Micky Stewart Members’ Pavilion is at half-mast.

— Surrey Cricket (@surreycricket) March 9, 2021