Kisan Andolan Updates: भारत में हो रहे किसान आंदोलन को इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोन्टी पनेसर (Monty Panesar) भी इंग्लैंड से अपना समर्थन दे रहे हैं. मोन्टी लगातार अपने टि्वटर हैंडल पर किसान आंदोलन (Kisan Andolan) की तस्वीरें पोस्ट करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर हमलावर हैं. पनेसर भी भारत के किसानों को अपना समर्थन देते हुए देश के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने भी भारत सरकार पर किसान विरोधी और कॉर्पोरेट के हित साधने का आरोप लगाया है.

पनेसर ने एक के बाद एक अपने टि्वटर हैंडल पर कई ट्वीट किए हैं. अपने एक ट्वीट में उन्होंने हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) और युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को भी टैग कर इस आंदोलन के समर्थन में अपनी आवाज उठाने की मांग की.

सबसे पहले पनेसर ने 7 दिसंबर को किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए अपना पहला ट्वीट किया था. इसमें उन्होंने पीएम मोदी (PM Modi) को अपना यह निर्णय वापस लेने के लिए कहा था. अपने ट्वीट में मोंटी ने नरेंद्र मोदी को टि्वटर पर टैग करते हुए लिखा, ‘अपने निर्णय को वापस लेने का समय है. जब तक आप संशोधन नहीं कर देते तब तक सिंह (सिख) आपकी ओर आते रहेंगे.’ इस दौरान उन्होंने कई मीडिया नेटवर्क और भारतीय क्रिकेट हरभजन सिंह और युवराज सिंह को भी टैग किया.

A lot of people really don’t understand why the farmers are protesting in India but here is a brief summary. Modi is the prime minister for India for those that do not know.

Adani, Ambani and other corporates had an eye on massive food grain market of India. #Ambani#Adani pic.twitter.com/55jrVxKaZ7 — Monty Panesar (@MontyPanesar) December 9, 2020

इसके बाद बुधवार से मोंटी टि्वटर पर भारत में हो रहे इस आंदोलन को लेकर अधिक मुखर हैं और अब तक वह एक के बाद एक कई ट्वीट कर चुके हैं. उन्होंने कल ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) को टैग करते हुए लिखा, ‘हम लोग (ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय) बोरिस जॉनसन पर यह दबाव डाल सकते हैं कि वह नरेंद्र मोदी से पूछें कि आप संशोधन कब करेंगे?’ #FarmerProtestHijacked #KissanVirodhiBJP #kissanprotest #FarmLaws उन्होंने इस शब्दों को हैशटैग भी किया.

इसके बाद वह भारतीय कॉर्पोरेट जगत की दो बड़ी हस्तियों की तस्वीर पोस्ट करते हुए भारत सरकार पर लगातार हमलावर हैं. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, ‘बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम है कि भारत में किसान विरोध क्यों कर रहे हैं लेकिन विस्तृत कहानी यह है. मोदी भारत के प्रधानमंत्री उन लोगों के लिए हैं, जिन्हें मालूम नहीं है. अदानी, अंबानी और अन्य कॉर्पोरेट्स की देश के बड़े खाद्यान्न बाजार पर नजर है.’

Problem1: States had different rules & regulations to buy food grains from farmers. It was difficult for corporates to handle so many states with so many different regulations and taxes Modi Solution:Took control from states & made 1 act for whole country. Corporates happy now pic.twitter.com/btQnXWQqFu — Monty Panesar (@MontyPanesar) December 9, 2020

इसके बाद उन्होंने 4 समस्याएं गिनाते हुए 4 अलग-अलग ट्वीट भी किए. अपने इन ट्वीट्स में उन्होंने किसान आंदोलन की बातों का जिक्र किया है, जिसे लेकर वह सरकार के खिलाफ बीते कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

Problem 2: Corporates will buy crops & store them. But Essential Commodity act will stop them for storing crops 4 long time, as it increase prices in market.Modi Solution: Food crops will not come under Essential Commodity act & can be stored for longer period. #Ambani #Adani pic.twitter.com/ASMQRDoIsA — Monty Panesar (@MontyPanesar) December 9, 2020

Problem 3: It was hard to determine that what type of crop will be grown by farmers.

Modi Solution:Contract farming for farmers where they will be told by corporates to grow what kind of crop. Corporates again happy. @narendramodi @BJP4India @reliancegroup #Ambani#Adani pic.twitter.com/qVSdvSppaD — Monty Panesar (@MontyPanesar) December 9, 2020