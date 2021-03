इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व विकेटकीपर खिलाड़ी सारा टेलर (Sarah Taylor) अब काउंटी क्रिकेट में ससेक्स क्लब की पुरुष टीम को कोचिंग देती नजर आएंगी. सारा को ससेक्स ने पुरुष टीम की कोचिंग टीम में शामिल किया गया है. इस महिला क्रिकेटर को इंटरनेशनल लेवल पर सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपरों में गिना जाता है. टेलर काउंटी क्रिकेट में किसी पुरुष सीनियर टीम में स्पेशलिस्ट कोचिंग पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला होंगी Also Read - 13 साल तक छाई रही ये महिला क्रिकेटर, न्यूड होकर 'बैटिंग' कर मचाई थी सनसनी, अब लिया संन्यास

पुरुष क्रिकेट इतिहास में यह संभवत: पहला मौका है, जब कोई इतने बड़े कद की महिला खिलाड़ी पुरुष टीम को कोचिंग देंगी. इस लिहाज से यह किसी दुर्लभ संयोग लेकिन स्वागत योग्य कदम है. इससे पहले भी हालांकि कुछ मौकों पर महिलाएं पुरुष टीमों से जुड़ी रही हैं, लेकिन सारा ऐसा करने वाली सबसे बड़ा नाम हैं. वह ससेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब के विकेटकीपरों के साथ काम करेंगी.

भारतीय टीम के सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने पुरुष टीम के कोचिंग स्टाफ में महिला को शामिल करने पर खुशी जताते हुए ट्वीट किया, 'ये रहा बदलाव.'

👏👏 The change is here @prasannalara https://t.co/fQrmZzo3xk

— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) March 16, 2021