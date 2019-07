नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर इंग्लैंड में चल रहे विश्व कप को लेकर काफी नाखुश हैं. उन्होंने विश्व कप मैच के बनाए गए नियमों पर भी आपत्ति जाहिर की है. साथ ही आईसीसी विश्व कप-2019 में ‘क्रिकेट की गुणवत्ता’ पर सवाल उठाया है. बता दें कि विश्व कप सेमीफाइनल में आस्ट्रेलिया, भारत के अलावा मेजबान इंग्लैंड का स्थान पक्का हो गया है. न्यूजीलैंड की जगह भी सेमीफाइनल में लगभग तय मानी जा रही है, जो कि शुक्रवार को पाकिस्तान-बांग्लादेश मैच के बाद कंफर्म हो जाएगी.

A disappointing day in the history of #cricket. New Zealand gave up so easily.

Watch the full video here: https://t.co/PXYLE5Mjgj#CWC19 #ENGvNZ #PAKvBAN pic.twitter.com/J5hazSc5Uo

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) July 3, 2019