पचास के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम के डिफेंस की अहम कड़ी रहे निखिल नंदी (Nikhil Nandy) का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. नंदी को सितंबर-अक्टूबर में कोविड- 19 (Covid-19) वायरस का संक्रमण हुआ था. इस वायरस को तो उन्होंने हरा दिया था लेकिन इसके बाद उन्हे किडनी की समस्या से जूझना पड़ा, जिसके चलते वह बीते एक महीने से अधिक समय तक अस्पताल में इलाज करा रहे थे. नंदी 1956 ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के अहम सदस्य थे.

पारिवारिक सूत्रों ने उनके निधन की जानकारी दी. उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां हैं. पारिवारिक सूत्रों ने बताया, ‘वह अस्पताल से घर आ गये थे लेकिन उनका उपचार चल रहा था. उन्होंने मंगलवार को दोपहर बाद दो बजकर 20 मिनट पर नगरबाजार स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली.’

All India Football Federation condoles the demise of Olympian Nikhil Nundy

Read 👉 https://t.co/UQSz827UGq#RIP 💐 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/wX2ASoaWXU

— Indian Football Team (@IndianFootball) December 29, 2020