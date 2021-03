भारत के पूर्व कोच अंशुमन गायकवाड़ ने खराब फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का बचाव किया है. उनके मुताबिक बुरा दौर क्रिकेटर की जिंदगी का हिस्सा है. गायकवाड़ ने टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में कहा, “घबराने की कोई जरूरत नहीं है. शुभमन गिल के पास इस स्तर पर खेलने के लिए शानदार टैंपरामेंट है. वह खुद पर प्रेशर भी ले सकते हैं, जो कि महान गुण है.” Also Read - Hardik Pandya ने नेट्स में गेंदबाजों की लगाई क्‍लास, साथ ही जमकर की गेंदबाजी, Watch Video

गायकवाड़ ने आगे कहा, "यहां तक कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी ऐसा दौर देखा है. जब वह आए, तो उन्होंने लगातार तीन शतक जड़े. इसके बाद वह लगातार 6-8 महीनों तक असफल रहे. यही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है. जब आपकी कमजोरियों का पता लग जाए, तो यह आपके लिए कठिन हो जाता है. इसलिए जितनी जल्दी आप इन समस्याओं से निजात पा लेंगे, उतना ही आने वाले समय में बेहतर होगा."

अंशुमन गायकवाड़ के मुताबिक भारत की पिचों पर शुभमन गिल का फुटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले भारत में उनका फुटवर्क कम था. अंशुमन गायकवाड़ ने कहा, "शुभमन गिल को बॉडी से दूर नहीं खेलना चाहिए. वो काफी लेट हो जा रहे हैं और यहीं पर उनको दिक्कत हो रही है."

बता दें कि शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 6 पारियों में कुल 259 रन (35*, 45, 50, 31, 91 और 7) जड़े, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने 7 इनिंग में 119 रन (29, 50, 0, 14, 11, 15* और 0) ही बना सके. इस दौरान गिल दो बार खाता तक नहीं खोल सके।

दिसंबर 2020 में भारत के लिए टेस्ट में डेब्यू करने वाले शुभमन गिल ने अब तक 7 मैचों की 13 पारियो में 3 अर्धशतक की मदद से 378 रन बनाए हैं. वहीं 3 वनडे मैचों में यह 21 वर्षीय बल्लेबाज 49 रन ही जुटा सका है.