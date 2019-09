हैदराबाद: भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने हैदराबाद क्रिकेट संघ (Hyderabad Cricket Association) में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है जो अपने चुनाव 27 सितंबर को कराएगा.दो साल पहले अजहरूद्दीन का नामांकन निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया था कि वह बीसीसीआई द्वारा मैच फिक्सिंग में अपनी कथित संलिप्तता के लिए लगाए प्रतिबंध को हटाने का सबूत पेश नहीं कर पाए थे.

उन्होंने बुधवार को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त वी एस सम्पत को अपना नामांकन पत्र सौंपा.अजहरूद्दीन ने कहा, ‘‘मैं हर किसी से सलाह लेकर क्रिकेट को बढ़ावा देने पर काम करना चाहता हूं. मैं क्रिकेट के विकास के लिए जिलों में भी कुछ करना चाहता हूं.’’ उपाध्यक्ष पद के लिए पूर्व क्रिकेट प्रशासक पी आर मानसिंह के बेटे विक्रम मानसिंह ने भी नामांकन भरा है. अजमल असद (सचिव पद), पी श्रीनिवास (संयुक्त सचिव), जी श्रीनिवास (कोषाध्यक्ष) और पी अनुराधा (परिषद सदस्य) ने भी नामांकन भरे हैं. सूत्रों ने कहा कि नामांकन वापस लेने की तारीख 23 सितंबर है जिसके बाद चुनाव के पैनल की घोषणा की जाएगी.

Hyderabad: Former Cricketer Mohammad Azharuddin files his nomination for the election to the post of President in Hyderabad Cricket Association (HCA). #Telangana pic.twitter.com/Q5XWscmuD0

— ANI (@ANI) September 19, 2019