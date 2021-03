दुनिया के महान ऑलराउंडर कपिल देव (Kapil Dev) अब देश भर में गोल्फ के विकास में काम करेंगे. कपिल देव को पीजीटीआई (Professional Golf Tour of India) के बोर्ड सदस्य के रूप में जोड़ा गया है. पीजीटीआई ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. कपिल देव ने कहा कि वह अपनी इस नई पारी से खुश हैं और देश में अब गोल्फ के विकास के लिए काम करेंगे. Also Read - पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में ली पहली डोज़

भारत को क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप (1983) जिताने वाले इस महान क्रिकेटर ने कहा कि पीजीटीआई उन्हें इस नई सेवा के लिए चुना इसकी उन्हें खुशी है. 1983 वर्ल्ड कप में कपिल देव टीम इंडिया के कप्तान थे और अपनी अगुआई में उन्होंने भारत को पहला विश्व कप खिताब जिताकर इतिहास रचा था. Also Read - मोटेरा का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखे जाने पर यह बोले- Kapil Dev

पीजीटीआई की द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कपिल ने कहा, ‘मुझे बोर्ड का सदस्य बनाने के लिए मैं पीजीटीआई को धन्यवाद देना चाहता हूं. पीजीटीआई का हिस्सा बनने की मुझे बेहद खुशी है और गोल्फ को खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा.’

इस बीच दिल्ली-एनसीआर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन टाटा स्टील पीजीटीआई और नोएडा का प्रोमेथियस स्कूल संयुक्त रूप से करेंगे. यह टूर्नामेंट गुरुग्राम के गोल्डन ग्रीन्स गोल्फ क्लब में मंगलवार से खेला जाएगा. प्रो-ऐम स्पर्धा 20 मार्च को होगा.

Good to be back on the Golf Course …. pic.twitter.com/M3V6D7KEoF

— Kapil Dev (@therealkapildev) November 12, 2020