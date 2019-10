नेपाल क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी और टीम के पूर्व कप्तान पारस खड़का (Paras Khadka) जल्द ही यूएई में होने वाली टी10 लीग में खेलते नजर आएंगे।

हाल ही में नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान पद से इस्तीफा देने वाले पारस ने ट्विटर के जरिए इस बात का ऐलान किया कि वो आगामी टी10 लीग में अबु धाबी फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे।

अपने 32वें जन्मदिन के एक दिन बात किए ट्वीट में पारस ने लिखा, “मैं उन सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे जन्मदिन पर मुझे याद किया। अविश्वसनीय समर्थन, सम्मान और आशीर्वाद के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके अलावा मैं टी10 लीग में अबु धाबी फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करने से काफी खुश हैं।”

I would like to express my heart felt gratitude to all who wished and remembered me on my birthday.Thank you all for the unbelievable support,regards and blessings.

Also so glad to be part of the @T10League League representing the Abu Dhabi Franchise. pic.twitter.com/xeJ7ZPH3Yz

— Paras Khadka (@paras77) October 25, 2019