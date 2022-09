पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने कबूल किया कि भारत और हांगकांग के बीच खेले गए मैच में वो विराट कोहली (Virat Kohli) की बल्लेबाजी देखने को लेकर उत्सुक थे लेकिन सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का शानदार स्ट्रोकप्ले देखकर वो हैरान रह गए. पूर्व पाAlso Read - Pakistan vs Hong Kong T20 Dream11 Prediction : सुपर 4 में पहुंचने के लिए हांगकांग से भिड़ेगा पाकिस्तान

चार नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सूर्यकुमार ने हांगकांग के खिलाफ मुकाबले में 26 गेंदो पर 6 चौकों और छह छक्कों की मदद से नाबाद 68 रनों की पारी खेली. जिसकी मदद से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 192/2 रन का स्कोर खड़ा किया. जिसके जवाब में हांगकांग 152/2 का स्कोर ही बना सका और

40 रन से मैच हार गया.

आफरीदी ने समा टीवी पर कहा, “हां देखा था, जो थोड़ा टाइम मिला मुझे. मैं विराट की बल्लेबाजी देखने बैठा हुआ था. वो काफी टाइम ले रहा था. उसे भी पता था कितनी जरूरी है उसके लिए. और परफॉर्मेंस चाहिए चाहे किसी भी टीम के खिलाफ हो, कॉन्फिडेंस तो मिलती है आगे जाके. Also Read - Asia Cup 2022- श्रीलंका ने बांग्लादेश से 4 साल बाद लिया नागिन डांस का बदला, यूं दिया जवाब

उन्होंने कहा, “विराट काफी उस तरह खेला लेकिन जिस तरह ये कुमार आया,आते ही उसने पहले बॉल पर चौका, दूसरे बॉल पर चौका, बस वो एक सकारात्मक मानसिकता से आया हुआ था. वो लाइसेंस लेके आया था कि मुझे कोई बॉल रोकनी नहीं है.”