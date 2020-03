कोरोनावायरस के कहर से इस समय पूरी दुनिया परेशान है जिससे लगभग 11 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि इससे संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या तीन लाख को पार कर गई है. कोविड-19 की वजह से इस समय पूरी दुनिया ठहर सी गई है. खिलाड़ी घरों में कैद होने को मजबूर हैं. पूरी दुनिया में खेल की सभी प्रतियोगिताएं या तो स्थगित कर दी गई हैं या उन्हें रद्द कर दिया गया है.

कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित रियल मैड्रिड के पूर्व अध्यक्ष लोरेंजो सैंज का शनिवार को निधन हो गया. वह 76 वर्ष के थे. वर्ष 1943 में मैड्रिड में जन्में सैंज 1995-2000 तक इस स्पेनिश लीग के प्रमुख थे. इस दौरान रियल ने दो बार चैंपियंस लीग का खिताब जीता. उनके बेटे लोरेंजो सैंज जूनियर ने ट्वीट किया, ‘मेरे पिता का अभी निधन हो गया. वह इस तरह से दुनिया को अलविदा कहने के हकदार नहीं थे.’

With Lorenzo Sanz as president of @realmadriden, the club won two European Cups and an Intercontinental Cup, a league title, a Spanish Super Cup, a basketball league title and the Saporta Cup. #RealMadrid pic.twitter.com/Qnk7pqDkSu

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 21, 2020