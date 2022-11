पूर्व धावक पीटी उषा ने आईओए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया

दिग्गज भारतीय धाविका पी.टी उषा (PT Usha) शनिवार को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गईं. 58 वर्षीय धाविका ने सोशल मीडिया पर सभी को सूचित किया कि उन्होंने अगले महीने होने वाले आईओए चुनावों में शीर्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है.

उषा ने एक ट्वीट में कहा, “अपने साथी एथलीटों और राष्ट्रीय महासंघों के समर्थन से मैं आईओए के अध्यक्ष के नामांकन को स्वीकार करने और फाइल करने के लिए सम्मानित महसूस कर रही हूं. ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की नई कार्यकारी समिति के लिए 10 दिसंबर को होने वाले चुनावों के दौरान मतदान करने के लिए नव-निर्वाचित एथलीट आयोग द्वारा चुने गए उत्कृष्ट योग्यता (एसओएम) के आठ खिलाड़ियों में से एक हैं.”