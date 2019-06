मुंबई. ब्रायन लारा (Brian Lara) के प्रशंसकों ने उस समय राहत की सांस ली जब वेस्टइंडीज के इस महान क्रिकेटर ने सीने में दर्द के कारण यहां अस्पताल में भर्ती होने के बाद कहा कि वह अब ठीक हैं, और जल्द ही होटल के अपने कमरे में होंगे. सीने में दर्द की शिकायत के बाद लारा को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. विश्व कप (World Cup 2019) के आधिकारिक प्रसारणकर्ता के लिए विशेषज्ञ के तौर पर लारा भारत में हैं. उन्होंने कहा कि सुबह अतिरिक्त वर्कआउट सत्र के बाद उन्हें बेचैनी महसूस हुई.

क्रिकेट वेस्टइंडीज की ओर से पोस्ट किए गए ऑडियो संदेश में लारा ने कहा, ‘‘मुझे पता है कि जो हो रहा है उससे सभी काफी चिंतित हैं. शायद सुबह जिम में मैंने अतिरिक्त समय बिता दिया. मेरे सीने में दर्द होने लगा और मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा. मुझे अस्पताल ले जाया गया, बेशक दर्द जारी था और कई परीक्षण किए गए.’’ लारा भले ही बीमार हो लेकिन इसके बावजूद वह अस्पताल में भी क्रिकेट से दूर नहीं थे. उन्होंने कहा, ‘‘सभी को बताना चाहता हूं कि मैं ठीक हूं, उबर रहा हूं और कल अपने होटल के कमरे में पहुंच जाऊंगा. कुछ परीक्षण के नतीजे आ चुके हैं. डाक्टर खुश हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है. चिंता दिखाने के लिए धन्यवाद.’’

UPDATE: Message from @BrianLara

“I am fine. I am recovering and I will be back in my hotel room tomorrow”

🚨AUDIO ON 🚨. Click below to hear Brian’s full message ⬇️⬇️⬇️:https://t.co/mWQVBkbJtj pic.twitter.com/cogFzpEjxR

— Windies Cricket (@windiescricket) June 25, 2019