साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने पर ये क्या बोल गए WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण ? VIDEO हो रहा वायरल

नई दिल्ली: बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बनने के कुछ देर बाद ही 2016 रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने की घोषणा कर दी. साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि वह बृजभूषण के करीबी की अध्यक्षता में कुश्ती में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी.

चुनावों के नतीजे शीर्ष पहलवानों बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के लिए निराशाजनक हैं क्योंकि बृजभूषण के खिलाफ उनका विरोध-प्रदर्शन व्यर्थ हो गया. बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध करने वाले पहलवानों में साक्षी मलिक भी शामिल थी.

साक्षी मलिक समेत कई नामी पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई में बदलाव के लिए आक्रामक होकर अभियान चलाया था लेकिन उन्हें कुश्ती जगत का समर्थन नहीं मिला. भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण का एक करीबी अब अध्यक्ष है. इन शीर्ष पहलवानों ने बृजभूषण पर कथित रूप से जूनियर पहलवानों सहित महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था.

साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने पर क्या बोले बृजभूषण?

साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने के बाद बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है. साक्षी मलिक के संन्यास के बाद में पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह से इस बारे में पूछा गया. उन्होंने इसका जवाब देते हुए मीडिया से कहा, ” मुझे इससे क्या लेना देना भाई.” बृजभूषण ने इस बात को दो बार दोहराया और फिर वह वहां से चले गए.

#WATCH | Delhi: On wrestler Sakshi Malik’s statement to quit wrestling, former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh says “I have nothing to do with this…” pic.twitter.com/aZHfKQZCZA

— ANI (@ANI) December 21, 2023