मेलबर्न: एंडी मर्रे (Andy Murray) अगले साल जनवरी में आस्ट्रेलियाई ओपन से ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में वापसी करेंगे. आयोजकों ने मंगलवार को यह घोषणा की. ब्रिटिश खिलाड़ी मर्रे ने एक साल पहले अपने कूल्हे का आपरेशन करवाया था और अब वह फिटनेस और फार्म हासिल करने में लगे हुए हैं. तीन बार का ग्रैंडस्लैम विजेता अभी विश्व रैंकिंग में 289वें नंबर पर है जबकि एक सप्ताह पहले तक वह 503वें स्थान पर थे.

बत्तीस वर्षीय मर्रे ने सोमवार को शंघाई मास्टर्स में अर्जेंटीना के जुआन इग्नेसियो लोंडेरो को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया. पिछले सप्ताह वह बीजिंग में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे. आस्ट्रेलियाई ओपन के आयोजकों ने कहा कि पूर्व नंबर एक खिलाड़ी ने वर्ष के पहले ग्रैंडस्लैम में खेलने की पुष्टि कर दी है.

