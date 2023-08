WWE के पूर्व चैम्पियन Bray Wyatt का 36 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थे बीमार

WWE के पूर्व चैम्पियन ब्रे वाट (Bray Wyatt) का निधन हो गया. वह सिर्फ 36 साल के थे और किसी जीवन-घातक बीमारी से जूझ रहे थे. ब्रे वाट का असली नाम विंडम रोटुंडा (Windham Rotunda) था. वह बीते कई महीनों से एक्शन से दूर थे. बताया जा रहा है कि वह किसी बीमारी से जूझ रहे थे, इसी के चलते उन्हें रिंग से बाहर होना पड़ा था. बीते कुछ समय से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ब्रे अपनी बीमारी से उभर रहे हैं और जल्दी ही रिंग में एक बार फिर से वापसी करेंगे. लेकिन इससे पहले उनकी मौत की खबर ने करोड़ों WWE खेल प्रेमियों का दिल तोड़ दिया. WWE के चीफ कॉन्टेंट ऑफिसर ट्रिपल H (Triple H) ने अपने टि्वटर पर यह जानकारी दी.

ट्रिपल एच ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘अभी-अभी WWE हॉल ऑफ फेम माइक रोटुंडा से बात हुई है, जिन्होंने बताया कि हमारे WWE परिवार का सदस्य विंडम रोटुंडा, जिन्हें ब्रे वाट के नाम से भी जाना जाता है. उनका आज सुबह (गुरुवार 24 अगस्त) निधन हो गया. उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम यह उम्मीद जताते हैं कि हर कोई इस मुश्किल घड़ी में उनकी निजता का ख्याल रखेगा.’