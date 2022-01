जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट कप्तान ब्रेंडन टेलर (Brendan Taylor) ने सोमवार को एक ट्वीट में खुलासा किया कि उन्होंने मैच फिक्स करने के लिए एक भारतीय व्यवसायी से 15,000 डॉलर की रिश्वत ली थी और उन पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से कई साल का बैन लगने का खतरा है।Also Read - Virat Kohli Reaction on Daughter Vamika’s Viral Video: बेटी Vamika की फोटो वायरल होने पर विराट कोहली ने दिया रिएक्शन कहा...

उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई मैच फिक्स नहीं किया। टेलर ने ट्वीट किया, "आईसीसी (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) मेरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर पर बहु-वर्षीय प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले रहा है।"

35 साल के बल्लेबाज ने कहा कि अक्टूबर 2019 में उन्हें एक भारतीय व्यवसायी द्वारा "प्रायोजन और जिम्बाब्वे में एक टी20 प्रतियोगिता के संभावित लॉन्च पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था और मुझे सलाह दी गई थी कि मुझे यात्रा के लिए $ 15,000 का भुगतान किया जाएगा"।

ये निमंत्रण तब आया जब टीम को छह महीने से वेतन नहीं मिला था और चिंता थी कि देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलना जारी नहीं रख पाएगा या नहीं। उन्होंने कहा कि वो “थोड़ा सावधान” थे, लेकिन उन्होंने यात्रा की। उनके कार्यक्रम की आखिरी रात को शराब पीने के दौरान, उन्हें कोकीन की पेशकश की गई थी जो व्यवसायी और उनके सहयोगी ले रहे थे और कहा कि उन्होंने “वो मूर्खतापूर्वक उनके जाल में फंस गए”।

To my family, friends and supporters. Here is my full statement. Thank you! pic.twitter.com/sVCckD4PMV

— Brendan Taylor (@BrendanTaylor86) January 24, 2022