FIFA World Cup 2026: फ्रांस ने इराक को 3-0 से धोया- 100वें इंटरनेशनल मैच में एम्बाप्पे चमके, मेसी को दे रहे टक्कर

फीफा वर्ल्ड कप में बेहतरीन खेल दिखाते हुए फ्रांस ने इराक को 3-0 से धो दिया. इस मैच के जरिए अपने करियर का 100वां इंटरनेशनल मैच खेलने उतरे किलियन एम्बाप्पे ने हाफ टाइम से पहले और बाद में दो गोल दागे, जबकि ओस्मान डेम्बेले ने तीसरा गोल कर फ्रांस को ईराक के खिलाफ 3-0 की जीत दिलाई. इस जीत के साथ फ्रांस ने एक मैच शेष रहते हुए राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली. एम्बाप्पे ने यहां खेल के 14वें और 54वें मिनट में दो शानदार गोल दागकर मैच पर अपनी चमक बिखेर दी.
एम्बाप्पे इस फीफा वर्ल्ड कप में खेले 2 मैचों में 2-2 गोल कर चुके हैं. इस तरह मौजूदा वर्ल्ड कप में उनके गोलों की संख्या 4 हो गई है, जिससे वह गोल्डन बूट की दौड़ में लियोनेल मेसी के ठीक पीछे पहुंच गए हैं. उनके अलावा नॉर्वे के एरलिंग हैराल्ड भी अब तक 4 गोल कर चुके हैं. नॉर्वे और फ्रांस इस वर्ल्ड कप में एक ही ग्रुप (I) का हिस्सा हैं. यह दोनों देश शुक्रवार (26 जून) को बोस्टन में एक-दूसरे से भिड़ेंगे.
इराक के खिलाफ खेले गए इस मैच की बात करें तो फ्रांस को पहला गोल 14वें मिनट में मिला. माइकल ओलिस के पास पर एम्बाप्पे ने लगभग 20 गज की दूरी से बाएं पैर से शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल में पहुंचाया. दूसरा गोल इराकी टीम की बड़ी गलती का नतीजा था. ज़ैद तहसीन और गोलकीपर अहमद बासिल के बीच तालमेल की कमी के कारण गेंद डेम्बेले के पास पहुंच गई. डेम्बेले ने गेंद एम्बाप्पे को थमा दी, जिन्होंने आसान मौका नहीं गंवाया.
FIFA वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक गोल की की दौड़ में एम्बाप्पे सबसे तेज भाग रहे हैं. यह उनके करियर का तीसरा ही वर्ल्ड कप है और अब तक वह 16 गोल दागकर इस टूर्नामेंट के इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल की बराबरी कर ली. सोमवार को ही अर्जेंटीना के मेसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2 गोल दागकर इस रिकॉर्ड को पीछा छोड़ा है. अब 39 साल के होने जा रहे मेसी को 27 वर्षीय एम्बाप्पे से कड़ी टक्कर मिल रही है. फिलहाल वह मेसी से 2 गोल ही पीछे हैं.
एम्बाप्पे का 15वां वर्ल्ड कप गोल शानदार था, जबकि 16वां गोल उन्हें प्रतिद्वंद्वी की गलती से मिला. मैच की शुरुआत उन्होंने रोनाल्डो के 15 विश्व कप गोलों के आंकड़े से पीछे रहते हुए की थी. पहले उन्होंने उस रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर उससे आगे निकल गए.
डेम्बेले को उनके टीम-फर्स्ट रवैये का इनाम 12 मिनट बाद मिला. माइकल ओलिस ने एक और शानदार पास दिया, जिस पर डेम्बेले ने गोल कर अपने करियर का पहला विश्व कप गोल दर्ज किया. फ्रांस का अगला मुकाबला नॉर्वे से होगा. टीम को पता है कि परिणाम चाहे जो भी रहे, वह नॉकआउट चरण में पहुंच चुकी है. इस बीच, एम्बाप्पे की नजर 2026 विश्व कप के गोल्डन बूट और टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने के रिकॉर्ड पर बनी रहेगी.
इसके अलावा, वह 103 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. यह उपलब्धि उनके लंबे समय तक कोच रहे डिडिएर डेसचैम्प्स के नाम दर्ज है. यदि फ्रांस टूर्नामेंट में आगे बढ़ता है और एम्बाप्पे सभी मैच खेलते हैं, तो वह राउंड ऑफ 16 तक इस आंकड़े की बराबरी कर सकते हैं.
(एजेंसी आईएएनएस के इनपुट्स के साथ)
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