FIFA World Cup: विश्वकप के फाइनल में पहुंचा फ्रांस, एम्बाप्पे और डेम्बेले ने मोरक्को की उम्मीदों पर लगाया ब्रेक

फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाई. एम्बाप्पे और डेम्बेले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को बड़ी जीत दिलाई.

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Boston: FIFA WC 2026 - France vs Morocco (Image: IANS)

एम्बाप्पे और डेम्बेले ने दिलाई शानदार जीत

फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया

सेमीफाइनल में अब स्पेन या बेल्जियम चुनौती

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी है. टीम ने क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया. इस जीत में किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेले सबसे बड़े स्टार रहे. एम्बाप्पे ने एक गोल करने के साथ एक गोल में मदद भी की, जबकि डेम्बेले ने दूसरा गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी. पूरे मुकाबले में फ्रांस ने शुरुआत से आखिर तक खेल पर पकड़ बनाए रखी. अब टीम का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में स्पेन या बेल्जियम से होगा. यह मैच डलास में खेला जाएगा और फुटबॉल फैंस की नजरें इसी मुकाबले पर रहेंगी.

एम्बाप्पे ने बनाया रिकॉर्ड, डेम्बेले ने बढ़ाई बढ़त

मैच के 60वें मिनट में किलियन एम्बाप्पे ने शानदार गोल कर फ्रांस को बढ़त दिलाई. यह उनके वर्ल्ड कप करियर का 20वां गोल था. इसके साथ ही वह अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के रिकॉर्ड से सिर्फ एक गोल पीछे पहुंच गए हैं. इसके छह मिनट बाद उस्मान डेम्बेले ने एम्बाप्पे के शानदार पास का पूरा फायदा उठाते हुए दूसरा गोल कर दिया. इस टूर्नामेंट में यह डेम्बेले का पांचवां गोल रहा. एम्बाप्पे ने गेंद आगे बढ़ाकर खुद डिफेंडरों को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे डेम्बेले को गोल करने के लिए पूरा मौका मिल गया. दोनों खिलाड़ियों की शानदार समझ ने फ्रांस की जीत आसान बना दी.

फ्रांस का हर विभाग में दिखा दबदबा

पूरे मुकाबले के आंकड़े भी फ्रांस की मजबूत पकड़ दिखाते हैं. टीम ने गोल की तरफ कुल 21 शॉट लगाए, जबकि मोरक्को सिर्फ चार शॉट ही ले सका. टारगेट पर शॉट के मामले में भी फ्रांस 8-1 से आगे रहा. पहले हाफ में ही फ्रांस ने लगातार मोरक्को पर दबाव बनाए रखा और 13 शॉट लगाए, जबकि मोरक्को सिर्फ एक बार ही गोल की कोशिश कर पाया. फ्रांस के खिलाड़ियों ने गेंद पर अच्छा नियंत्रण रखा और तेज पासिंग से लगातार मौके बनाए. दूसरी तरफ मोरक्को की टीम पूरे मैच में फ्रांस के दबाव से बाहर नहीं निकल सकी.

पेनल्टी चूके एम्बाप्पे, फिर भी बने मैच के हीरो

मैच की शुरुआत में ही एम्बाप्पे ने कई अच्छे मौके बनाए. चौथे मिनट में उनका पहला शॉट गोल पोस्ट के थोड़ा बाहर चला गया. इसके बाद 25वें मिनट में मोरक्को के डिफेंडर नुसैर मजराउई ने उन्हें बॉक्स के अंदर गिरा दिया. रेफरी ने तुरंत पेनल्टी दे दी. वीडियो रिव्यू के बाद एम्बाप्पे ने पेनल्टी ली, लेकिन मोरक्को के गोलकीपर यासीन बोनो ने शानदार बचाव करते हुए गोल नहीं होने दिया. हालांकि, एम्बाप्पे ने हार नहीं मानी और दूसरे हाफ में गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिला दी. इसके बाद उन्होंने डेम्बेले के गोल में भी अहम भूमिका निभाई और मैच के सबसे असरदार खिलाड़ी साबित हुए.

लगातार तीसरे फाइनल की तरफ बढ़ रहा फ्रांस

फ्रांस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह इस वर्ल्ड कप का सबसे मजबूत दावेदार है. खास बात यह है कि 2022 के कतर वर्ल्ड कप में भी फ्रांस ने सेमीफाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराया था. उस समय मोरक्को पहली अफ्रीकी टीम बनी थी, जिसने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था. अब 2026 में भी फ्रांस ने मोरक्को का सफर खत्म कर दिया. अगर फ्रांस सेमीफाइनल जीत जाता है तो वह लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली चुनिंदा टीमों में शामिल हो जाएगा. ऐसे में टीम का अगला मुकाबला पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है.