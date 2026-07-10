फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया, एम्बाप्पे-डेम्बेले की तूफानी जोड़ी ने किया कमाल

FIFA World Cup 2026: फ्रांस ने मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह. इस मैच को फ्रांस ने 2-0 से जीता. एम्बाप्पे और डेम्बेले रहे जीत के हीरो रहे.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 10, 2026, 9:03 AM IST
फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया, एम्बाप्पे-डेम्बेले की तूफानी जोड़ी ने किया कमाल
Kylian Mbappe

FIFA World Cup 2026: फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए मोरक्को को 2-0 से हरा दिया. इस जीत के साथ फ्रांस ने लगातार मजबूत खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली. अब उसका मुकाबला स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम से होगा. यह सेमीफाइनल मुकाबला डलास में खेला जाएगा. पूरे मैच में फ्रांस ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और मोरक्को की टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा. किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेले ने शानदार तालमेल दिखाते हुए टीम की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. फ्रांस की यह जीत बताती है कि टीम एक बार फिर खिताब की मजबूत दावेदार बन चुकी है.

एम्बाप्पे और डेम्बेले ने पलटा मैच

मैच के पहले हाफ में एम्बाप्पे को पेनल्टी का मौका मिला, लेकिन वह गोल करने में सफल नहीं हो सके. मोरक्को के गोलकीपर यासीन बोनो ने शानदार बचाव करते हुए उनका शॉट रोक दिया. इसके बावजूद एम्बाप्पे ने हार नहीं मानी और दूसरे हाफ में दमदार वापसी की. उन्होंने 60वें मिनट में शानदार गोल दागकर फ्रांस को बढ़त दिला दी. यह उनके वर्ल्ड कप करियर का 20वां गोल रहा. इसके सिर्फ छह मिनट बाद एम्बाप्पे ने बेहतरीन पास देकर उस्मान डेम्बेले को मौका बनाया और डेम्बेले ने 66वें मिनट में आसान गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया. इस गोल के साथ डेम्बेले ने टूर्नामेंट में अपना पांचवां गोल भी पूरा कर लिया.

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पूरे मैच में फ्रांस का रहा दबदबा

अगर मैच के आंकड़ों पर नजर डालें तो फ्रांस हर विभाग में मोरक्को से आगे रहा. फ्रांस ने पूरे मैच में गोल की तरफ 21 शॉट लगाए, जबकि मोरक्को सिर्फ 4 शॉट ही लगा पाया. टारगेट पर शॉट की बात करें तो फ्रांस 8-1 से आगे रहा. इससे साफ दिखा कि फ्रांस ने गेंद पर बेहतर नियंत्रण रखा और लगातार हमले किए. दूसरे गोल के समय एम्बाप्पे ने अपनी समझदारी भी दिखाई. उन्होंने गेंद डेम्बेले की तरफ बढ़ाई और खुद आगे दौड़कर मोरक्को के डिफेंडरों को अपनी तरफ खींच लिया. इससे डेम्बेले को खुली जगह मिली और उन्होंने बिना गलती किए गेंद को गोल में पहुंचा दिया. यही तालमेल फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ.

मैच की शुरुआत से ही दिखा फ्रांस का इरादा

फ्रांस ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया. चौथे मिनट में एम्बाप्पे का पहला शॉट गोल पोस्ट के पास से बाहर निकल गया. इसके बाद 25वें मिनट में मोरक्को के डिफेंडर नुसैर मजराउई ने बॉक्स के अंदर एम्बाप्पे को गिरा दिया, जिसके बाद रेफरी ने पेनल्टी दे दी. वीडियो रिव्यू के बाद पेनल्टी बरकरार रही, लेकिन बोनो ने शानदार बचाव करते हुए एम्बाप्पे का शॉट रोक दिया. पहले हाफ में फ्रांस ने 13 शॉट लगाए, जबकि मोरक्को सिर्फ एक शॉट ही लगा सका. मोरक्को का सबसे अच्छा मौका हाफ टाइम से ठीक पहले आया, जब अशरफ हकीमी की फ्री किक गोल पोस्ट के बेहद करीब से बाहर निकल गई.

लगातार तीसरे फाइनल की ओर बढ़ रहा फ्रांस

फ्रांस और मोरक्को के बीच यह मुकाबला 2022 कतर वर्ल्ड कप की याद भी लेकर आया. उस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया था. उस समय मोरक्को पहली अफ्रीकी टीम बनी थी, जिसने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था. अब एक बार फिर फ्रांस ने मोरक्को को हराकर अपनी ताकत दिखाई है. टीम लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रही है. अगर सेमीफाइनल में भी फ्रांस जीत दर्ज करता है, तो उसके पास लगातार तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने की दौड़ में बने रहने का शानदार मौका होगा. अब फुटबॉल फैंस की नजरें फ्रांस के अगले मुकाबले पर टिकी हैं.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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