FIFA World Cup 2026: स्वीडन को 3-0 से हरकार शान से प्री-क्वॉर्टर फाइनल में पहुंचा फ्रांस

दो बार की वर्ल्ड चैम्पियन फ्रांस ने भारतीय समयानुसार देर रात खेले गए मैच में स्वीडन को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से धोकर बाहर कर दिया.

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फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस की टीम (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस ने दर्ज की लगातार चौथी जीत

स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे ने मैच में दागे 2 गोल

वर्ल्ड कप इतिहास में 7वीं बार प्री-क्वॉर्टर फाइनल में पहुंचा फ्रांस

फ्रांस के सामने कहीं टिक नहीं पाई स्वीडन की टीम

FIFA वर्ल्ड कप में अपना तीसरा खिताब जीतने के इरादे से उतरी फ्रांस ने बुधवार देर रात (भारतीय समयानुसार) खेले गए मुकाबले में स्वीडन को 3-0 से धोकर बाहर कर दिया. इस आसान जीत के साथ अब वह अंतिम 16 यानी प्री-क्वॉर्टर फाइनल में पहुंच गया है. उसकी जीत के हीरो उसके स्टार खिलाड़ी किलियन एमबाप्पे रहे, जिन्होंने मैच में 2 गोल दागे, जबकि एक गोल ब्रैडली बारकोला के नाम रहा.

इसके साथ ही फ्रांस ने टूर्नामेंट में अपनी लगतार शानदार जीत का सिलसिला जारी रखा हुआ है. वर्ल्ड कप के इतिहास में फ्रांस पहली ऐसी टीम बन गई है, जिसने लगातार पांच मैचों में कम से कम तीन-तीन गोल किए हैं.

एमबाप्पे ने इस मुकाबले में दो गोल कर वर्ल्ड कप में अपने कुल गोलों की संख्या 18 पहुंचा दी. इसके साथ ही वह वर्ल्ड कप इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उन्होंने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे को पीछे छोड़ दिया. अब उनसे आगे केवल अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं, जिनके नाम 19 गोल दर्ज हैं.

फ्रांस ने पहले हाफ में कई मौके बनाए, लेकिन स्वीडन की मजबूत रक्षापंक्ति के कारण गोल नहीं कर पा रहा था. आखिरकार मैच के 45वें मिनट में एमबाप्पे ने शानदार फुटवर्क दिखाते हुए पेनल्टी बॉक्स के अंदर से बेहतरीन शॉट लगाया और टीम को बढ़त दिला दी.

दूसरे हाफ की शुरुआत में ही फ्रांस ने मैच पर पूरी तरह पकड़ मजबूत कर ली. माइकल ओलीसे ने 53वें मिनट में शानदार पास देकर ब्रैडली बारकोला के लिए मौका बनाया, जिसे उन्होंने गोल में बदल दिया. इसके करीब 20 मिनट के करीब ही (74वें मिनट) ओलीसे ने एक और बेहतरीन पास एमबाप्पे को दिया और फ्रांसीसी कप्तान ने बिना गलती किए अपना दूसरा गोल दाग दिया. यह वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में एमबाप्पे का 10वां गोल भी रहा.

मैच के बाद फ्रांस के मैनेजर डिडिएर डेसचैम्प्स ने कहा, ‘हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व है और यह जीत हमारे लिए बेहद खास है. राउंड ऑफ 32 के बाकी मुकाबलों से साफ हो गया था कि यहां कोई भी मैच आसान नहीं होता. पहले हाफ में हम अपने मौकों का बेहतर फायदा उठा सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर टीम ने शानदार खेल दिखाया और जीत की हकदार रही.’

फ्रांस ने 7वीं बार वर्ल्ड कप के प्री-क्वॉर्टर फाइनल में जगह बनाई है. इससे पहले टीम 1986, 1998, 2006, 2014, 2018 और 2022 में भी इस दौर तक पहुंची थी. लगातार चौथी बार राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के मामले में फ्रांस से आगे केवल ब्राजील है. अब 5 जुलाई को फिलाडेल्फिया में उसका सामना पराग्वे से होगा. फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने के इरादे से मैदान पर उतरेगा.

(एजेंसी आईएएनएस इनपुट्स के साथ)