French Open 2021: 17वीं सीड मारिया सकारी (Maria Sakkari) ने करीब तीन घंटे तक चले एक कड़े मुकाबले में बेल्जियम की एलिसे मर्टेंस (Elise Mertens) को 7-5, 6-7(2), 6-2 से हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया. प्री क्वार्टर फाइनल में अब मारिया का सामना पिछले साल की उपविजेता अमेरिका की सोफिया केनिन (Sofia Kenin) से होगा. चौथी सीड सोफिया ने एक अन्य मुकाबले में 28वीं सीड जेसिका पेगुला (Jessica Pegula) को 4-6, 6-1 6-4 से हराकर लगातार तीसरी साल चौथे दौर में जगह बनाई. Also Read - French Open 2021: कड़े मुकाबले में लोरेंजो मुसेटी को हरा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे जोकोविच

वहीं, 24वीं सीड अमेरिका की कोको गॉफ (Coco Gauff) ने भी पहली बार टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. कोको को हमवतन और 13वीं सीड जेनिफर ब्रेडी (Jennifer Brady) के खिलाफ मुकाबला खेलना था, लेकिन ब्रेडी चोटिल होकर मुकाबले से बाहर हो गई. Also Read - French Open 2021: Serena Williams चौथे दौर में हारकर बाहर

Feel better soon ❤️@CocoGauff advances to her first fourth round in Paris 6-1, ret. as Jennifer Brady is forced to retire.#RolandGarros pic.twitter.com/onZKC0QwKA

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2021