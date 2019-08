Friendship Day 2019: पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली (Vinod Kambli) और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की दोस्ती की दुनिया मिसाल देती है. क्रिकेट की दुनिया में एक साथ कदम रखने वाले इन दोनों दोस्तों का सफर भले ही लंबा न चला हो, लेकिन दोस्ती आज भी बेमिसाल है. आज फ्रेंडशिप-डे (Friendship Day 2019) है, इस मौके पर विनोद कांबली ने सचिन के नाम एक वीडियो शेयर किया. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में कांबली ने सचिन को उनके ही खेल में हराने की चुनौती दी है. सचिन तेंदुलकर ने भी अपने दोस्त की इस खुली चुनौती को स्वीकार करते हुए जवाब दिया. अपने वीडियो में सचिन ने फैन्स से कहा है कि वे इस मजेदार चैलेंज का इंतजार करें.

सचिन और कांबली के मस्ती भरे वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. इंटरनेट यूजर्स इन दोनों के पुराने फोटो और मोमेंट्स शेयर कर इन्हें Friendship Day 2019 की मुबारकबाद दे रहे हैं. विनोद कांबली ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया है, वह सिर्फ 16 सेकेंड का है. इस वीडियो में कांबली ने कहा है कि मास्टर ब्लास्टर को उसके ही खेल में हराने से अच्छा पल कुछ नहीं हो सकता. अपने वीडियो में कांबली ने इंटरनेट यूजर्स से यह भी पूछा है कि कौन है UniverseBoss?.

My dear friend has said what he had to!

I want you guys to decide for yourselves..

Stay Tuned! https://t.co/lFzFsGGlkC pic.twitter.com/XHKLT250Qv

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 4, 2019