41 बार की चैंपियन टीम मुंबई को पटखनी देकर पहली बार रणजी चैंपियन बने मध्य प्रदेश के कोच चंद्रकांत पंडित (Chandrakant Pandit) की मेहनत और लगन की क्रिकेट जगत ने रविवार को सराहना की. खिलाड़ी के तौर पर अपने आखिरी सीजन 1998-99 में मध्य प्रदेश के कप्तान के रूप में इसी चिन्नास्वामी स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का फाइनल गंवाने वाले पंडित ने कोच के तौर पर उस कसक को पूरा किया. कोच के तौर पर ये उनका छठा रणजी ट्रॉफी खिताब है. उनके मार्गदर्शन में मुंबई ने तीन और विदर्भ ने दो बार ये खिताब जीता है.Also Read - रणजी ट्रॉफी फाइनल जीतना मेरे जीवन का बेहतरीन पल है: एमपी के कप्तान आदित्य श्रीवास्तव

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के बीते सीजन में शानदार वापसी करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने पंडित की तुलना इंग्लिश प्रीमियर लीग की क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गज प्रबंधक (कोच) एलेक्स फर्ग्यूसन से की जिन्होंने इस प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट के 13 खिताब जीते है. Also Read - 23 साल पहले कप्तान के रूप में जो नहीं कर पाया वो 2022 में बतौर कोच कर सका- चंद्रकांत पंडित

Lovely pictures @BCCI Couldn’t be happier for CHANDU sir . Amazing – Understanding personality traits – Preparing them accordingly – Using them tactically to win championships ALEX FERGUSON of RANJI trophy #GOAT https://t.co/N7CdX3WU2b — DK (@DineshKarthik) June 26, 2022

Also Read - Top News of the Day: यूपी उपचुनाव में BJP की जीत, बागी विधायकों को सुरक्षा, यूट्यूब ने मूसेवाला का गाना हटाया, पढ़ें आज की बड़ी ख़बरें

कार्तिक ने बीसीसीआई (BCCI) के ट्वीट को रिट्वीट पर लिखा, “शानदार तस्वीर, चंदू सर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती. अद्भुत, खिलाड़ियों के व्यक्तित्व को समझने वाले, उसी के मुताबिक तैयारी करना, शानदार रणनीति बनाकर चैंपियनशिप जीता. रणजी ट्रॉफी के एलेक्स फर्ग्यूसन . सर्वकालिक महान.”

भारत के शीर्ष स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने पंडित की तारीफ में लिखा, “चंद्रकांत पंडित. बस यही मेरा ट्वीट है.”

Many congratulations to Madhya Pradesh on winning the Ranji Trophy.

Great focus and dertermination to beat 41-time champion Mumbai.

MP deserves all the laurels and glory, have some bright talent and this is truly a historic day for them. #RanjiTrophyFinal pic.twitter.com/4YtGEqbOlP — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 26, 2022

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने लिखा, “मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी जीतने पर बहुत-बहुत बधाई. 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाने वाली मध्य प्रदेश की टीम हर तरह की प्रशंसा और तारीफ की हकदार है. यह वास्तव में उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन है.”

To go across 3 states and win Ranji trophies is a remarkable achievement and a true reflection of his dedication and commitment to the job. Well done Chandu #RanjiTrophy pic.twitter.com/2OglcYNcYV — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) June 26, 2022

भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने भी पंडित की उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए कहा, “तीन राज्यों को रणजी चैम्पियन बनाना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और यह काम के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता का सच्चा प्रतिबिंब है.”

रणजी ट्रॉफी आईपीएल से पहले और बाद में दो चरणों में आयोजित की गई थी और बीसीसीआई सचिव जय शाह (Jay Shah) ने मध्य प्रदेश को खिताब जीतने के लिए किए गए प्रयास की सराहना की.

Congratulations Madhya Pradesh on winning the #RanjiTrophy2022! We’ve witnessed some terrific performances throughout the season. Great efforts by everyone @BCCI for ensuring another successful Ranji season amidst the pandemic. pic.twitter.com/qMxmvUNYZf — Jay Shah (@JayShah) June 26, 2022

शाह ने कहा, “रणजी ट्रॉफी 2000 जीतने पर मध्य प्रदेश को बधाई! हमने पूरे सत्र में कुछ शानदार प्रदर्शन देखे हैं. महामारी के बीच एक और सफल रणजी सत्र सुनिश्चित करने के लिए बीसीसीआई में सभी का शानदार प्रयास रहा.”

अंतर्मन उत्साह, उल्लास और आनंद से भरा हुआ है। आप खिलाड़ियों ने जो इतिहास रचा है, ये अमूल्य क्षण सदैव हमें गौरव से अभिभूत करते रहेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण आप खिलाड़ियों और कोच के घनघोर परिश्रम से ही संभव हुआ है। इस महान जीत की आप सबको आत्मीय बधाई! #RanjiTrophy2022 pic.twitter.com/OWDVMTudnJ — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) June 26, 2022

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने भी राज्य टीम के प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने ने लिखा, “अंतर्मन उत्साह, उल्लास और आनंद से भरा हुआ है. आप खिलाड़ियों ने जो इतिहास रचा है, ये अमूल्य क्षण सदैव हमें गौरव से अभिभूत करते रहेंगे. ये ऐतिहासिक क्षण आप खिलाड़ियों और कोच के घनघोर परिश्रम से ही संभव हुआ है. इस महान जीत की आप सबको आत्मीय बधाई!”