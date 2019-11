नई दिल्ली: टीम इंडिया के पास यूं तो कई खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने मैदान पर अपने खेल के प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों के दिल में घर किया है मगर कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हुए है जिन्होंने अपने खेल से टीम को एक नई राह दे दी. भारतीय क्रिकेट टीम के एक ऐसे बल्लेबाज का आज जन्मदिन है जिसने अपने दम पर भारत को कई मैच में जीत दिला दी. हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट टीम के दूसरे ‘दीवार’ के बारे में जिसे दुनिया वीवीएस लक्ष्मण के नाम से जानती हैं. आज लक्ष्मण का जन्मदिन है और वो 45 साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर लक्ष्मण को सोशल मीडिया पर खूब मुबारकबाद मिल रही है. सचिन तेंदुलकर से लेकर हरभजन सिंह ने लक्ष्मण को अपने अपने अंदाज में ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी और उनके लिए दुआएं मांगी.

ये रहे कुछ ट्वीट्स :

May you be blessed with the best this birthday and beyond. Sending lots of luck and good vibes your way😊 Happy birthday @VVSLaxman281 Have a good one 👍🏻😎 pic.twitter.com/EEdr0xTMYS — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) November 1, 2019

Birthday wishes to one of the best batsmen India has ever had @VVSLaxman281. Your very very special wrist technique is still my favorite. Wishing you all the health and happiness in the world. pic.twitter.com/XLbNUdmRS6 — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 1, 2019

Here’s wishing a very very happy birthday to a very very special human being….one of the finest I’ve come across. Have a great day and year @VVSLaxman281 pic.twitter.com/uknHtG94qq — Aakash Chopra (@cricketaakash) November 1, 2019

Wishing @VVSLaxman281 bhai a very HAPPY BIRTHDAY! May you be blessed with every joy and happiness you wish in the world! 🎂 pic.twitter.com/S3d4MAA4Co — Ishant Sharma (@ImIshant) November 1, 2019

You are such a great role model for everyone in the world. I wish good health & the best in everything that you do. A very happy birthday @VVSLaxman281 anna pic.twitter.com/5HTLTonBL5 — Pragyan Prayas Ojha (@pragyanojha) November 1, 2019

Happy birthday to the best person I have ever met.. what a legend..my very very dear friend @VVSLaxman281 May you continue to be blessed and happy forever .. #Happpybirthdaylaxman pic.twitter.com/bspzcI6l9R — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 1, 2019

Many many happy returns of the day @VVSLaxman281 Bhai. Hope you have an amazing year ahead.. God bless. 🙏✨ — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 1, 2019

Here’s wishing one of #TeamIndia‘s most stylish batsmen, @VVSLaxman281 a very happy birthday 🎂🍰 On his special day, relive his ‘very very special’ knock of 281 against Australia #HappyBirthdayVVSLaxman pic.twitter.com/72e2ZwCD90 — BCCI (@BCCI) October 31, 2019

When things got out of hand, it were his wrists that told us reLax Man! 😉

Have a great birthday, Lax! pic.twitter.com/h56FmU9DzQ — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 1, 2019

लक्षमण ने अपने क्रिकेट करियर में 134 टेस्ट और 86 वनडे मैच खेले. टेस्ट में उन्होंने 45.97 के औसत से 8781 रन बनाए जिसमें 17 सेंचुरी और 56 हाफ सेंचुरी शामिल रहीं. वहीं 86 वनडे में उन्होंने 2338 रन बनाए जिसमें छह शतक और 10 फिफ्टी के साथ उनका औसत 30.76 था.

भारतीय क्रिकेट टीम के इस घातक खिलाड़ी ने पूरी दुनिया में अपने चौकों से हड़कंप मचा दिया था. लक्षमण ने अपने टेस्ट करियर में केवल 5 और वनडे में केवल 4 छक्के जड़े, लेकिन उनके नाम टेस्ट में 1135 और वनडे की 83 पारियों में 222 चौके हैं.