भारतीय टीम में आने के 10 साल बाद भी बेरोजगार रही, परिवार वालों ने लोगों के ताने सुने, पद्मश्री सम्मानित सविता पूनिया ने बीते पलों को किया याद

हरियाणा के सिरसा से आने वाली भारतीय महिला टीम की स्टार गोलकीपर सविता पूनिया ने कहा कि उन्हें खेल रत्न अवॉर्ड का सालों से इंतजार था. लेकिन कामयाबी नहीं मिली. अब पद्मश्री मिलने के बाद खुश हैं कि परिवार का बलिदान व्यर्थ नहीं गया.

भारतीय हॉकी की दीवार कही जाने वाली स्टार गोलकीपर सविता पूनिया की नेशनल टीम में आने के बाद भी दस साल तक बेरोजगार रहीं. खेलरत्न के लिए बारंबार उनकी अनदेखी हुई लेकिन इस गोलकीपर ने हिम्मत नहीं हारी. अब पद्मश्री मिलने के बाद उन्हें खुशी है कि परिवार के बलिदान बेकार नहीं गए. तीन सौ से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी गोलकीपर सविता ने कहा, ‘मेरे परिवार ने मेरा संघर्ष देखा है और मेरी सफलता भी देखी है तो उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे सम्मान मिलते भी देखें. पद्मश्री के लिए चुने जाने पर अब मेरा पूरा सफर फ्लैशबैक में घूम रहा है कि कहां से शुरू किया और कहां उतार-चढ़ाव आए.’

उन्होंने बताया कि 2003 में 7वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान गांव के सरकारी स्कूल के शिक्षक के सुझाव पर पहली बार उनके पापा महेंद्र सिंह पूनिया सिरसा ट्रायल के लिए ले गए थे, जहां उनका हॉकी में चयन हुआ. सविता ने कहा, ‘मेरी मम्मी को गठिया बाय बीमारी थी और वह पूरी तरह से बिस्तर पर थीं. मैं रसोई भी संभालती थी और नौकरी के साथ उनका पूरा काम पापा ही करते थे. ऐसे हालात में उन्होंने मुझे हॉकी खेलने के लिए भेजा. वह भी ऐसे समय में जब लड़के और लड़कियों में इतना भेदभाव होता था.’

अपनी मां की हालत की वजह से सविता का मन हॉस्टल में नहीं लगा और उसने हॉकी छोड़ने का मन बना लिया. लेकिन तत्कालीन कोच सुंदर सिंह खरब ने उन्हें गोलकीपर बनाने का सुझाव दिया लेकिन कहा कि गोलकीपिंग किट की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि उनके पास दो ही किट का बजट था जो वे दे चुके थे.

सविता ने कहा, ‘उस समय मेरे पापा ने 18000 रुपये में गोलकीपिंग किट खरीदी जो उनकी दो महीने की तनख्वाह थी. मैं उस दिन बहुत रोई क्योंकि मुझे पता था कि उन पैसों की क्या कीमत थी. मैंने उस दिन सोचा कि अब अपने माता पिता की खातिर भारतीय टीम में जगह बनानी है.’ वह 2008 में भारतीय टीम में चुनी गई और इसने उनके दादा को अलग तरह से प्रेरित किया.

सविता ने बताया, ‘सिरसा से भारतीय टीम में आने वाली मैं पहली लड़की थी. अखबार में छपा था कि रणजीत सिंह पूनिया की पोती भारतीय टीम में चुनी गई.’ दादाजी पढे़ लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने 67 साल की उम्र में मेरी दीदी की बेटी से पढ़ना सीखा ताकि वह खबर खुद पढ़ सकें.’

उन्होंने आगे कहा, ‘उनके इस जज्बे को देखकर उस दिन मैंने तय किया कि कभी किसी चुनौती से हार नहीं मानूंगी. दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा बनूंगी कि अगर मैं कर सकती हूं तो हर लड़की कर सकती है.’

चुनौतियां हालांकि टीम में आने भर तक नहीं थी बल्कि अगले दस साल बेरोजगारी का दंश सविता ने झेला और लोगों के ताने परिवार ने. इस गोलकीपर ने कहा, ‘मैं 2008 में टीम में आई और 2018 तक बेरोजगार थी. वाकई हालात बहुत खराब थे. जब मैं टीम के साथ पहली बार विदेश जा रही थी तब हवाई अड्डे पर पापा ने 5000 रुपये दिए और भाई ने दो हजार रुपये दिए जो वह अपने दोस्त से उधार लाया था. वह मेरे लिए दो लाख रुपये से कम नहीं थे.’

उसने आगे कहा, ‘फिर 2018 में अर्जुन पुरस्कार मिला तो मेरी मां का पहला सवाल था कि क्या अब नौकरी मिल जाएगी. रिश्तेदार पूछते थे कि इतने साल से भारतीय टीम में है और अभी तक नौकरी नहीं मिली तो खेलने का क्या फायदा. लेकिन परिवार का साथ मेरी प्रेरणा बना और मैने ठान लिया था कि कुछ बड़ा करना है.’

पद्मश्री से पहले सविता को खेलरत्न पुरस्कार मिलने की काफी उम्मीदें थी लेकिन इतनी उपलब्धियों के बावजूद इस बार भी सूची में नाम नहीं आने से उनका दिल टूट गया था. उन्होंने कहा, ‘तोक्यो ओलंपिक के बाद से मैने तीन बार खेलरत्न के लिए आवेदन किया लेकिन मिला नहीं. मैं पुरस्कारों को लेकर उतना नहीं सोचती लेकिन जब मेरे समान उपलब्धियों पर दूसरों को मिलता है तो लगता है कि मुझे भी अपने परिवार को यह खुशी देनी है. इस साल बहुत उम्मीद थी लेकिन जब नाम नहीं आया तो मेरा दिल टूट गया.’

उन्होंने कहा, ‘मैं 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला गोलकीपर बनी थी और लगातार तीन बार एफआईएच की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुनी गई. लगा था कि मुझे मिलना चाहिए था.’ अब पद्मश्री मिलने के बाद दोनों परिवारों में खुशी का माहौल है और अतीत के सारे संघर्ष सार्थक लग रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं कई दिनों से इसकी कल्पना कर रही थी कि मेरा दूसरा परिवार मेरे साथ राष्ट्रपति भवन में मुझे पुरस्कार लेते देख रहा है और अब खुशी है कि इसे सच कर सकूंगी.’

(एजेंसी: भाषा)

