टोक्यो ओलंपिक से डायमंड लीग फाइनल तक; भारतीय स्टार Neeraj Chopra के करियर बेस्ट-थ्रो की पूरी लिस्ट देखें

Neeraj Chopra at Asian Games 2023: भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) आज जब एशियाई खेलों 2023 में पुरुषों की जैवलीन थ्रो प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने उतरेंगे तो उनके जहन में इंचियोन 2014 में किंगगांग झाओ का बनाया 89.15 मीटर का एशियाई खेलों का रिकॉर्ड जरूर होगा. अपने करियर में एक नहीं बल्कि दो बार 89 मीटर के मार्क को पार कर चुके नीरज से एक और मेडल की उम्मीद होगी.

नीरज के लिए साल 2023 अब तक शानदार रहा है. एशियाई खेल इस साल की उनकी आखिरी प्रतियोगिता होगी और ऐसे में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी यहां बड़ी उपलब्धि हासिल कर अपने सीजन शानदार अंत करना चाहेंगे.

दोहा डायमंड लीग 2023 – 1st (88.67 मी)

लॉज़ेन डायमंड लीग 2023 – 1st (87.66 मी)

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट – 1st (88.17 मी)

ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 – 2nd (85.71)

डायमंड लीग 2023 फाइनल यूजीन – 2nd (83.80 मीटर)

25 साल के नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों से पहले 2023 में अब तक पांच प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था जिसमें से तीन में स्टैंडिंग में नीरज ने पहला स्थान हासिल किया है.

89.94 मी – स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022

89.30 मीटर – पावो नूरमी गेम्स 2022

89.08मी – लॉज़ेन डायमंड लीग 2022

नीरज चोपड़ा बुडापेस्ट विश्व चैंपियनशिप, दोहा डायमंड लीग और लॉज़ेन डायमंड लीग में पहले नंबर पर रहे, जबकि ज्यूरिख डायमंड लीग और डायमंड लीग 2023 फाइनल में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया. हालंकि नीरज चोपड़ा का सीजन का सर्वश्रेष्ठ 88.77 मीटर का थ्रो बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के क्वालीफाइंग दौर में आया था.

In an exclusive chat with the pride of India, @Neeraj_chopra1, he shares his inspiring journey from 2018 until now.

Join us for a dose of inspiration as he unfolds the tales of his golden journey that began in Jakarta. 🇮🇳#SaluteTheSpirit #NeerajChopra #AsianGames pic.twitter.com/1FPEb3VMmS

— Olympic Council of Asia (@AsianGamesOCA) October 4, 2023