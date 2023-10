'गड़बड़ तो है'; Asian Games 2023 में विवाद के बाद Neeraj Chopra ने ट्रैक एंड फील्ड अंपायरिंग पर सवाल उठाए

Neeraj Chopra at Asian Games 2023: बुधवार को एशियाई खेलों में 2023 भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने के बाद जैवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने ट्रैक और फील्ड अंपायरिंग पर सवाल उठाए. पुरुषों के भाला फेंल फाइनल के दौरान नीरज का पहला थ्रो तकनीकि समस्या की वजह से मापा नहीं जा सका जिसके बाद उन्हें पहला थ्रो दोबारा करने के लिए कहा गया. इससे भारतीय एथलीट काफी निराश था, वहीं फैंस ने भी सोशल मीडिया पर आयोजकों पर अपना गुस्सा निकाला.

हालांकि प्रतियोगिता के दौरान नीरज ने धैर्य बनाए रखा और चौथे प्रयास में 88.88 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता. दिन का खेल खत्म होने के बाद चोपड़ा ने इस विवाद पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, “उन्होंने इसे ठीक से नहीं मापा. अगले एथलीट ने मेरे बाद थ्रो किया और फिर उन्होंने (मेरा) निशान खो दिया. कुछ देर तक वे लैंडिंग स्पॉट ढूंढते रहे. मैंने जाकर अधिकारियों से पूछा कि क्या हुआ. मैं जानता था कि यह एक अच्छा थ्रो था. मैं ठीक से नहीं जानता कि यह कितनी दूर तक गया लेकिन यह अच्छा लगा था. क्योंकि वे निशान का पता नहीं लगा सके, उन्होंने मुझे पहला थ्रो फिर से करने की पेशकश की.”

That was approx 87-88m

And China couldn’t measure it due to technical issue…. saale bachkaand hain kya???#NeerajChopra pic.twitter.com/D46CDoMSQK

— NirVana (@Khayaalii) October 4, 2023