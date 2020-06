पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं. सोमवार रात हुए इस संघर्ष को लेकर मंगलवार दोपहर में सरकार ने कहा था कि केवन तीन सैनिक शहीद हुए हैं. इसके बाद मंगलवार देर रात सरकार ने शहीद हुए सैनिकों की संख्या 20 बताई. Also Read - India china border fight: अमेरिकी मीडिया ने कहा- चीन ने इंडियन टाइगर को उकसाया है... अब बात जरूर बढ़ेगी

चीन के इस करतूत से भारतीय क्रिकेटर्स भी गुस्से में हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया, ‘ उम्मीद है कि चीनी सुधर जाएं। Also Read - पहले गलवान वैली को चीन ने बताया अपना हिस्सा, अब 10 दिनों में रची खूनी साजिश



टीम इंडिया के बाएं हाथ के अनुभवी ओपनर शिखर धवन ने भी ट्वीट कर भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि दी। धवन ने लिखा, ‘ देश इन वीरों की शहादत को कभी नहीं भूला सकेगा। मैं इनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आपकी वीरता को मैं सलाम करता हूं। जय हिंद!’

A sacrifice that will never be forgotten by the nation. Heartfelt condolences to the family and loved ones of the Indian Army officer and the two soldiers. Saluting your bravery, Jai Hind! 🇮🇳 #GalwanValley pic.twitter.com/Kk2Wt0WdSs

