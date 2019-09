पूरे भारत में आज से गणपति का पर्व मनाया जा रहा है. फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेट के दिगज्ज तक, इस पर्व के अवसर पर अपने घर में गणपति बप्पा को विराजते हैं. सबसे बड़ा जश्न महारष्ट्र में देखने को मिलता है. फिल्मी नगरी के कई सेलिब्रिटी ने गणपति के आगमन पर अपने फैन्स के साथ वीडियो शेयर किया है, वहीं क्रिकेट के धुरंधरों ने भी ट्वीट कर इस पर्व की शुभकामना दीं.

‘नजफगढ़ के नवाब’ वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा ” Om Gan Ganapataye Namo Namaha, Shree Siddhi Vinayak Namo Namaha, Ashta Vinayaka Namo Namaha, Ganpati Bappa Moraya ! Wish you a very happy and joyful #GaneshChaturthi #गणेशचतुर्थी ची खूप शुभेच्छा”. और वहीं, इंडियन टीम के ओपनर शिखर धवन ने अपने चाहने वालों को ये लिख कर शुभकामना दी, ” Ganpati Bappa Morya! Wishing all of you lots of love, peace and happiness this festive season. Happy #GaneshChaturthi 🙏”.

Ganpati Bappa Morya! Wishing all of you lots of love, peace and happiness this festive season. Happy #GaneshChaturthi 🙏 pic.twitter.com/52niH5ags8 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) September 2, 2019

Happy Ganesh Chaturthi to you all.. May bappa bless us all with lots of happiness #गणपतीबाप्पामोरया #GanpatiBappaMorya 🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/iulrc4fiKl — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 2, 2019

Ganesh Chaturthi chya saglyanna hardik shubhechha. Aaj modakancha hishob thevoo nakaa! — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 2, 2019

Ganapati Bappa Moraiya!On the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi, I wish all of you lots of luck, good health and prosperity. pic.twitter.com/xp9Vf0W2Kb — VVS Laxman (@VVSLaxman281) September 2, 2019

गणेश पूजा का ये पर्व धूम-धाम से पूरे 10 दिन मनाया जाता है और आखिरी दिन हर्ष और उल्लास के साथ गणपति बप्पा को विसर्जित किया जाता है.