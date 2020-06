पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) का कहना है कि टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) खेल के प्रति पूरी तरह से जुनूनी थे और वो कभी भी क्रिकेट के मैदान पर किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटे। Also Read - जब टीम इंडिया ने बांग्लादेश के जबड़े से छीनी जीत, हार्दिक पांड्या ने MS Dhoni की रणनीति का किया खुलासा

लक्ष्मण ने ट्विटर पर कहा, "बड़े जिज्ञासु और खेल के प्रति पूरी तरह से जुनूनी गौतम गंभीर, क्रिकेट के मैदान पर कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटा, चाहे वह दुनिया का कोई भी मैदान हो और कैसा भी पिच क्यों ना हो। इस खिलाड़ी हमेशा निडरता से सभी चुनौतियों का डट कर सामना किया। वह जानते थे कि उन्हें कैसे इससे निपटना है।"

Massively inquisitive and totally obsessed with the game, @GautamGambhir never shied away from a challenge on a cricket field. Whether it was taking on express pace bowlers on spicy tracks overseas or standing up for a wronged teammate, he knew not what it was to back down. pic.twitter.com/RlZlGbucp1

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 11, 2020