क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए संजू सैमसन (Sanju Samson) को भारतीय टीम में शामिल किए जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि इसका लंबे समय से इंतजार था।

गंभीर लंबे समय से केरल के इस क्रिकेटर को टीम में शामिल किए जाने की पैरवी कर रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज तीन नवंबर से खेली जाएगी।

This is well & truly through the gap by @IamSanjuSamson!!! Congratulations on being picked in the T20 squad. Soft hands, nimble feet and hopefully a sane head…go Sanju grab ur moment, long overdue. @BCCI

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 24, 2019