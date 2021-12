इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की नई लखनऊ (Lucknow) फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका (Sanjeev Goenka) का कहना है कि दिग्गज भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) बतौर टीम इस फ्रेंचाइजी के लिए जीत का ‘ब्लूप्रिंट’ बनाने में मदद करेंगे। बता दें कि शनिवार को ही आरपीएसजी (RPSG) ग्रुप के मालिक गोयनका ने गंभीर को लखनऊ फ्रेंचाइजी का मेंटोर बनाए जाने का ऐलान किया था।Also Read - In photos: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया ने जमकर किया अभ्यास

टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में गोएनका ने कहा, “गौतम की भूमिका प्रमुख रूप से प्रेरित करने की होगी। साथ ही वो टीम के लिए एक लंबे समय तक का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। हम ऐसे लोग चाहते थे जिनके पास लंबे समय तक सफल होने का रिकॉर्ड हो। गौतम ने कोलकाता नाइट राइडर्ड में कई युवा खिलाड़ियों को तैयार किया है और वही चीज उनके पक्ष में गई।” Also Read - दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रोहित शर्मा की जगह भारतीय टेस्ट टीम के उप-कप्तान बने केएल राहुल

Lucknow IPL team appoints Gautam Gambhir as Team Mentor. Dr. Sanjiv Goenka welcomed Gautam Gambhir to the RPSG family.#IndianPremierLeague #LucknowIPLTeam #Cricket @IPL @GautamGambhir pic.twitter.com/B6zhFIuFb2

— RP Sanjiv Goenka Group (@rpsggroup) December 18, 2021