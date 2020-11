पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को सोशल मीडिया के जरिए ये ऐलान किया है कि उनका कोरोना वायरस टेस्ट निगेटिव आया है। गंभीर ने अपने फैंस और शुभचिंतकों को शुक्रिया कहा। साथ ही उन्होंने लोगों ने इस घातक वायरस से सुरक्षित रहने की अपील की। Also Read - विराट कोहली को कप्तानी से नहीं हटाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, टीम मैनेजमेंट दी सफाई

Glad to share that my COVID test result is negative. Thank you for all the wishes. I again urge everyone to strictly follow guidelines. Stay safe.

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 8, 2020