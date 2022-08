यूएस ओपन (US Open 2022) जर्मन स्टार एलेक्जेंडर ज्वेरेव (Alexander Zverev) नहीं खेल पाएंगे, जो न्यूयॉर्क में फ्रेंच ओपन में लगी चोट से समय पर उबर नहीं पाए हैं. इस बारे में एक रिपोर्ट में सोमवार को जानदारी दी गई. बिल्ड अखबार के अनुसार, ज्वेरेव अभी भी ग्रैंड स्लैम के लिए पूरी तरह से फिट महसूस नहीं कर रहे हैं और वो डेविस कप ग्रुप चरण में वापसी करने के लिए 13-18 सितंबर को अपने गृहनगर हैम्बर्ग में पहुंचेंगे.Also Read - US Open: ऑस्ट्रेलिया ओपन वाले फेर में फिर फंसेंगे नोवाक जोकोविच, US ओपन से हो सकते हैं बाहर

25 साल के विश्व नंबर दो खिलाड़ी जून की शुरूआत में राफेल नडाल (Rafael Nadal) के साथ रोलैंड गैरोस सेमीफाइनल में चोट लग गई थी. इस बारे में डीपीए की रिपोर्ट में कहा गया. Also Read - एलेक्जेंडर ज्वेरेव का खुलासा- रोलां गैरो में सेमीफाइनल के दौरान दाहिने पैर में गंभीर चोट आई

हालांकि, उनका रीहैब कार्यक्रम, एक स्लैम में प्रतिस्पर्धी होने के लिए समय पर पूरा नहीं हुआ है. Also Read - French Open 2022 Final: कैस्पर रुड को सीधे सेटों में हराकर राफेल नडाल ने जीता 14वां फ्रेंच ओपन खिताब

ज्वेरेव ने कहा, “अगर ये एक सामान्य टूर्नामेंट होता, बेस्ट ऑफ थ्री, तो मैं कह सकता था कि शायद मैं खेलने के लिए तैयार हूं. लेकिन बेस्ट ऑफ फाइव टूर्नामेंट में शिरकत करना कठिन होगा.”