गोल्डन बूट की रोमांचक हुई 'जंग', टॉप पर एम्बापे, क्या खिताबी मुकाबले में कोई चमत्कार कर पाएंगे मेसी? जानिये कितने गोल की जरूरत

FIFA World Cup 2026 Golden Boot race: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले गोल्डन बूट की जंग बेहद रोमांचक हो गई है. तीसरे स्थान के मैच में 2 गोल दागकर किलियन एम्बापे (10 गोल) शीर्ष पर पहुंच गए हैं. अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी (8 गोल) को गोल्डन बूट जीतने के लिए स्पेन के खिलाफ फाइनल में ऐतिहासिक प्रदर्शन करना होगा.

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फीफा फाइनल में गोल्डन बूट की जंग

किलियन एम्बाप्पे ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 10 गोल और 4 असिस्ट किए हैं, जिससे वह गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं.

लियोनेल मेसी फिलहाल 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ दूसरे स्थान पर हैं. उन्हें एम्बापे को पछाड़ने के लिए फाइनल में कम से कम 2 या 3 गोल की जरूरत है.

एम्बाप्पे ने वर्ल्ड कप इतिहास में कुल 21 गोल कर लिए हैं, जिससे उन्होंने मेसी के सर्वकालिक वर्ल्ड कप रिकॉर्ड (20 गोल) को भी पीछे छोड़ दिया है,

यदि मेसी फाइनल में दो गोल दागते हैं, तो विजेता का फैसला असिस्ट या मैदान पर बिताए गए कम मिनटों के आधार पर होगा,

FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले अर्जेंटीना बनाम स्पेन से ठीक पहले गोल्डन बूट (Golden Boot) की रेस अंतिम और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है. शनिवार को तीसरे स्थान के मुकाबले में फ्रांस भले ही इंग्लैंड से 6-4 से हार गया, लेकिन एम्बाप्पे ने मैच में दो गोल दागकर टूर्नामेंट में अपने कुल गोलों की संख्या 10 पहुंचा दी है. इसके साथ ही उन्होंने मेसी के ऑल-टाइम वर्ल्ड कप रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. अब रविवार को होने वाले फाइनल में अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी को इस बूट को अपने नाम करने के लिए एक असाधारण खेल दिखाने की जरूरत होगी. अब पूरी दुनिया की नजरें रविवार को स्पेन के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले पर हैं, जहां अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के पास एम्बाप्पे को पछाड़ने का आखिरी मौका होगा…

गोल्डन बूट जीतने के लिए मेसी को क्या करना होगा?

दो गोल से पिछड़ रहे लियोनेल मेसी को यदि यह खिताब जीतना है, तो उन्हें फाइनल में इन तीन समीकरणों में से किसी एक को पूरा करना होगा,

शानदार हैट्रिक: यदि मेसी स्पेन के खिलाफ फाइनल मैच में हैट्रिक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो उनके कुल 11 गोल हो जाएंगे. इस स्थिति में वह बिना किसी टाई-ब्रेकर के सीधे गोल्डन बूट अपने नाम कर लेंगे.

यदि मेसी स्पेन के खिलाफ फाइनल मैच में हैट्रिक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो उनके कुल 11 गोल हो जाएंगे. इस स्थिति में वह बिना किसी टाई-ब्रेकर के सीधे गोल्डन बूट अपने नाम कर लेंगे. दो गोल और एक असिस्ट: यदि मेसी मैच में दो गोल करते हैं और कम से कम एक गोल करने में मदद करते हैं, तो उनके 10 गोल और 5 असिस्ट हो जाएंगे. एम्बापे के भी 10 गोल और 4 असिस्ट हैं. ऐसी स्थिति में मेसी अधिक असिस्ट होने के कारण विनर घोषित होंगे.

यदि मेसी मैच में दो गोल करते हैं और कम से कम एक गोल करने में मदद करते हैं, तो उनके 10 गोल और 5 असिस्ट हो जाएंगे. एम्बापे के भी 10 गोल और 4 असिस्ट हैं. ऐसी स्थिति में मेसी अधिक असिस्ट होने के कारण विनर घोषित होंगे. कम मिनट खेलने का नियम: यदि मेसी दो गोल करते हैं और कोई असिस्ट नहीं करते, तो वह और एम्बापे 10 गोल और 4 असिस्ट पर बराबरी पर आ जाएंगे. फीफा के नियमानुसार, ऐसी स्थिति में कम मिनट मैदान पर बिताने वाले खिलाड़ी को विजेता चुना जाता है. एम्बापे ने 769 मिनट खेले हैं, जबकि मेसी ने अब तक 712 मिनट खेले हैं. मेसी को इस नियम से जीतने के लिए फाइनल में 56 मिनट से कम खेलना होगा, जिसकी उम्मीद बेहद कम है.

बता दें कि इस फीफा विश्व कप में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड 7-7 गोल के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर रहे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज रात लियोनेल मेसी स्पेन के अभेद्य डिफेंस को भेद गोल्डन बूट पर कब्जा कर पाते हैं या नहीं…